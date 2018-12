Bebê de 9 meses é resgatado pelos Bombeiros com suspeita de ter sido esganado em Canindé

Um bebê de 9 meses foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros em estado grave com suspeita de esganadura na localidade de Vila Medeiros, no município de Canindé, na tarde deste sábado (29).

De acordo com o subtenente Viana, do Corpo de Bombeiros, a equipe foi acionada por familiares da vítima, que informaram que uma geladeira havia caído em cima da criança. Ao chegar nas proximidades da casa, os bombeiros foram abordados por uma vizinha da família, que correu ao encontro da viatura com o bebê desacordado nos braços.

A equipe do Corpo de Bombeiros fez a reanimação da criança e em seguida ela foi levada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Irmã Judite Diniz. No local, os médicos constataram que os ferimentos do bebê não condiziam com o relato feito pelos pais e encontraram sinais de que a criança poderia ter sido esganada.

O bebê foi entubado e será transferido para o Instituto Doutor José Frota, no Centro de Fortaleza. O serviço social da unidade de saúde acionou a Polícia Militar (PM) e o Conselho Tutelar da cidade, para que o caso seja esclarecido.

Segundo a PM, o Conselho Tutelar foi até a casa da vítima e irá conversar com os pais da criança. Caso constatada a violência contra o bebê, o autor do ato poderá ser autuado, entre outros crimes, por maus tratos. A ocorrência ainda está em andamento.