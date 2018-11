Aurora registra maior chuva desta terça-feira; choveu 76,5 milímetros

O município de Aurora, na Região do Cariri, registrou a maior chuva das últimas 24 horas, segundo boletim da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme). Segundoo órgão, choveu 76,5 milímetros. As precipitações aconteceram em pelo menos 31 municípios, desde 7h da segunda-feira (26) até as 7h de terça. O dado ainda pode ser atualizado.

O morador Maxsual Batistabque mora no Centro da cidade registrou a chuva no município na madrugada desta terça-feira.

A segunda maior chuva foi em Lavras Da Mangabeira, com 75,0 milímetros. Foram registradas precipitações nas cidades de Várzea Alegre (43,6 milímetros); Acopiara (37,5 milímetros); Cedro (37,1 milímetros) e Jucás (32,0 milímetros).

Segundo o supervisor da Unidade de Tempo e Clima da Funceme, Raul Fritz, as precipitações se deram, principalmente, devido à atuação de uma Zona de Convergência de Umidade (ZCOU), que é uma banda de nuvens que costuma formar-se na região central do País nesta época do ano. Para esta quarta-feira (27), chuvas mais intensas devem ser registradas na porção sul do Ceará.

A Funceme prevê nebulosidade variável com eventos de chuva na região Jaguaribana, no Cariri e no Sertão Central e Inhamuns. Na faixa litorânea, há possibilidade de chuvas isoladas. Nas demais regiões, céu entre parcialmente nublado e claro. Já na próxima quarta-feira (28), é esperado nebulosidade variável com possibilidade de chuva isolada na faixa litorânea e na Serra da Ibiapaba.