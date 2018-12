Uma árvore caiu na manhã desta quinta-feira (6), na rua Artesão Manoel Barros, no bairro Tiradentes, em Juazeiro do Norte, Região do Cariri do Ceará.

A planta caiu em consequência das fortes chuvas que atingiram a região durante a madrugada.

O Corpo de Bombeiros de Juazeiro do Norte informou que ainda não foi acionado.