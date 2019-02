Após fim de semana chuvoso, previsão da Funceme aponta redução das chuvas no Ceará até quarta

A previsão do tempo elaborada pela Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) na manhã desta segunda-feira (25) aponta nebulosidade variável com eventos de chuva em todas as regiões do Estado até, pelo menos, a próxima quarta-feira(27).

> Após chuva, Fortaleza amanhece com ruas alagadas e casas inundadas nesta segunda

>Jaguaruana tem maior chuva do Ceará entre domingo (24) e segunda (25)

Após um fim de semana chuvoso, as condições meteorológicas observadas pelos meteorologistas da Funceme indicam redução dos acumulados, apesar de áreas de instabilidade associadas à atuação da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT) indicarem chuva de moderada a forte, de forma passageira, no Litoral de Fortaleza entre o fim desta manhã e o período da tarde. Um aviso já foi enviado à Defesa Civil Municipal.

Chuvas do fim de semana

A Funceme afirmou que segundo a previsão feita na última sexta-feira (22), as chuvas atingiram todas macrorregiões no fim de semana. Entre sexta e domingo, de acordo com o órgão, os maiores acumulados informados foram em dois postos do município de Maracanaú. O primeiro no Posto Museu Rodolfo Teófilo onde foram registrados 139 milímetros e em segundo no Posto Parque São João onde foi registrado 136.2 mm. Todas as medidas forma anotadas neste domingo (24).

As chuvas deste fim de semana estiveram associadas à atuação conjunta de dois sistemas indutores de precipitação. O Vórtice Ciclônico de Altos Níveis (VCAN) e a Zona de Convergência Intertropical (ZCIT).