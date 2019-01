Após 90 dias, Funceme volta a registrar chuvas acima de 90 milímetros no Ceará

Uma chuva de 94 milímetros foi registrada, na noite desta segunda-feira (15), em Ararendá, município localizado na macrorregião de Ibiapaba, oeste do Ceará, conforme a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme). Última vez que a Funceme registrou precipitações de 94 milímetros foi no dia 10 de julho no município de Pacatuba, na Região Metropolitana de Fortaleza.

De acordo com o supervisor da Unidade de Tempo e Clima da Funceme, Raul Fritz, as precipitações naquele município e nas áreas mais próximas aconteceram entre 19h e 22h de ontem, tendo influência de instabilidades em estados vizinhos.

“Nas últimas 24 horas, sob condições meteorológicas favoráveis e influência de um sistema frontal próximo ao sul do Nordeste, se intensificaram áreas de instabilidade atmosférica em algumas regiões nordestinas interioranas, tais como no centro-norte do Piauí e leste do Maranhão. Parte dessa instabilidade alcançou o oeste do Ceará, desde a Ibiapaba até os Inhamuns, ocasionando os eventos de chuva”, explica o meteorologista.

Além do registro em Ararendá, houve precipitações em mais de 10 municípios do Estado entre as 7h desta segunda e as 7h desta terça-feira (16), como aconteceu também entre o último domingo e ontem. Conforme dados parciais do Calendário de Chuvas da Funceme, as outras maiores precipitações foram em Ipaporanga (40 mm), Carnaubal (33,6 mm), Aiuaba (26 mm), Croatá (22,6 mm) e Santa Quitéria (22 mm). Novos dados podem chegar ao longo do dia.

Previsão para próximos dias

Para esta terça, o órgão estadual prevê mais eventos de chuva na região de Ibiapaba, além do Cariri, Sertão Central e Inhamuns. Nas demais áreas, céu parcialmente nublado.

Já para esta quarta-feira (17), há possibilidade de precipitações na faixa litorânea, na Ibiapaba e no Sertão Central e Inhamuns. Por fim, na próxima quinta-feira (18), a Funceme indica céu parcialmente nublado em todas as regiões cearenses.