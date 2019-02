Amontada registrou maior chuva do estado em 24 h

A Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) registrou chuva em pelo menos 101 municípios do Ceará, das 7h de segunda-feira (18) a 7h desta terça (19), segundo dados de 11h05 disponíveis no site do órgão. Amontada, no Litoral Norte, foi a área que teve a maior precipitação, com 90 milímetros.

Em Campos Sales e em Deputado Irapuan Pinheiro, municípios da Região do Sertão Central, tiveram a segunda e terceira colocação, com 70,6 mm e 60 mm, respectivamente.

Outros locais com maiores chuvas foram:

Jijoca de Jericoacoara , 52 mm;

, 52 mm; Morada Nova , 49 mm;

, 49 mm; Jaguaretama , 44,4 mm;

, 44,4 mm; Novas Russas , 43 mm;

, 43 mm; Banabuiú , 38,3 mm;

, 38,3 mm; Ipueiras, 36,6 mm.

Previsão

O tempo para a terça é de nebulosidade, com eventos de chuvas nos Litorais Norte e Pecém, na Ibiapaba e também possibilidade de chuva nas demais regiões.

Já para quarta (20) há previsão é de tempo nublado, com eventos de precipitações com maiores destaque no centro-sul do estado e na quinta (21), o tempo é de nebulosidade variável com possibilidade de chuva em todas as regiões.