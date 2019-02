Um agricultor morreu em casa após ser atingido por um raio no distrito de Mutambeiras, em Santana do Acaraú, na região Norte do Estado. Segundo familiares, na hora do acidente havia muitos relâmpagos e chuva. O caso aconteceu na tarde deste domingo (3).

O homem foi identificado como Francisco Laudemir de Araújo, de 45 anos, e trabalhava como agricultor. A vítima tinha duas filhas e a esposa estava grávida.