Agentes descobrem túnel na penitenciária de Juazeiro do Norte

Agentes da Penitenciária Industrial e Regional do Cariri (PIRC), em Juazeiro do Norte, encontraram um túnel na unidade, na manhã deste domingo (25). A Secretaria da Justiça (Sejus) informa que ninguém conseguiu fugir.

De acordo com uma fonte ouvida pela TV Verdes Mares em Juazeiro do Norte, os agentes descobriram o túnel porque, com a chuva que caiu na cidade neste fim de semana, a terra cedeu e revelou o túnel, que tinha 40 metros, ventilação e iluminação.

Em junho, 23 presos fugiram da PIRC por um túnel, e cinco estão foragidos. No dia 24 de outubro, foram mais três fugas pela muralha, sem recaptura.