Acidente com romeiros: ninguém usava cinto de segurança no momento da colisão

Ninguém estava usando cinto de segurança no momento do acidente entre um ônibus com romeiros e um caminhão na rodovia CE-371, em Campos Sales. A informação é de sobreviventes que conversaram com o Sistema Verdes Mares. O acidente deixou seis pessoas mortas e 25 feridas, nesta quinta-feira (13).

Relembre 5 acidentes que ocorreram durante o transporte de fiéis no Ceará

O laudo pericial deve ser apresentado em um prazo de 10 dias, segundo Germana Brito, da Perícia Forense do estado do Ceará (Pefoce). O perito responsável, Raimundo Carlos Alves Pereira, já está no local do acidente. Germana reforça que as famílias devem realizar o reconhecimento facial.

De acordo com Isabel Cristina da Silva, diretora do Hospital Municipal do município, todos os pacintes que ficaram em observação já foram liberados. "As 25 vítimas feridas vieram para cá mas não há mais nenhuma aqui. 15 foram transferidos ainda ontem e outros 10 ficaram em observação, mas também já foram liberados hoje", relatou na manhã desta sexta-feira (14).

A romeira Luiza Raimunda de Oliveira, 62, que todo dezembro costuma fazer a travessia à Canindé, garante não lembrar de nada da hora do aciednte. "Só recordo ser retirada das ferragens", conta, agora que tem mais um agradecimento a fazer.

O acidente em que um ônibus com romeiros tombou na CE-292, na Região do Cariri, em 7 de setembro de 2018, deixando quatro mortos, também ocorreu sem que nenhum passageiro estivesse com a proteção do cinto.

Não usar o item de segurança é violar o artigo 65 do Código de Trânsito Brasileiro, que determina o "uso obrigatório para condutor e passageiros em todas as vias do território nacional".

A multa para as empresas proprietárias de veículos flagrados com equipamentos de segurança defeituosos é de R$ 1.857,08, segundo a Agência Nacional de Transportes Terrestre (ANTT).

A penalidade para quem for flagrado sem os cintos chega a R$ 3.714,16. No caso de condutores e passageiros, a multa aplicada pelo Departamento Estadual de Trânsito (Detran) tem valor de R$ 195,23.

O condutor ou proprietário do veículo recebe ainda cinco pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH) em caso de infração.