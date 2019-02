Acidente com pau-de-arara deixa três estudantes feridos em Santa Quitéria

Três estudantes ficaram feridos em um acidente envolvendo um veículo pau-de-arara usado para transportar alunos da zona rural de Santa Quitéria, na tarde desta quarta-feira (13).

O acidente aconteceu em uma estrada que liga as localidades de Nova Brasília ao distrito de Saco de Belém.

De acordo com informações repassadas por fonte do Hospital Municipal de Santa Quitéria, três adolescentes deram entrada na unidade no início da tarde com escoriações leves. Eles foram liberados no início da noite, após passarem por exames.