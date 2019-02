100 toneladas de peixes são encontrados mortos no Açude Castanhão, em Jaguaribara

Cerca de 100 toneladas de peixes tilápia foram encontrados mortos na manhã deste sábado (9) no Açude Castanhão, em Jaguaribara. Desde a última quinta-feira (7), os peixes são vistos no local.

Segundo a prefeitura, foi perdida toda a produção de tilápia dos psicultores das regiões do Curupati, Jaburu e proximidades do escritório do Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (DNOCS), causando prejuízo aos produtores.

As causas das mortes estão sendo apuradas, mas a principal suspeita é de que elas tenham sido causadas pela diminuição do oxigênio da água do açude que atualmente acumula menos de 4% de sua capacidade.

Durante todo o sábado, usando tratores e caçambas, funcionários da prefeitura trabalharam na retirada dos peixes da água para evitar a contaminação.

Em nota, a prefeitura informou que através das das Secretarias de Aquicultura e Pesca e Infraestrutura dará todo o suporte necessário aos psicultores da região.