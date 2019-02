Obra de modernização do Bondinho de Ubajara ganha novo prazo

Previstas para serem finalizadas em dezembro do ano passado, as obras de reforma do teleférico do Parque Nacional de Ubajara, na Serra da Ibiapaba, seguem em atraso. Paralisado em maio de 2015, para segurança dos turistas, o equipamento teve sua ordem de serviço de reforma e modernização assinada em agosto do mesmo ano. De acordo com a Secretaria de Turismo do Estado (Setur), responsável pelo trabalho, a troca dos cabos está prevista para o início da próxima semana, mas o atrativo deverá ser entregue à população em maio deste ano.

Todo esse material é que dá sustentação ao teleférico, que fica suspenso pelos cabos de aço na descida de 550 metros, entre duas estações, na parte superior da encosta e na inferior, próxima à entrada da famosa gruta. O bondinho serve não apenas ao passeio de turistas, mas como meio de transporte dos moradores do Distrito de Araticum. Sem o equipamento, o caminho percorrido pela comunidade até a sede do Município é de 65 km.

Mudanças

Sem o bondinho, os guias turísticos tiveram que mudar por completo o roteiro de passeios pelo parque nacional, de responsabilidade do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio). "Enfrentamos um grande problema quando o serviço deixou de ser realizado há 4 anos, pois todo o turismo da região girava muito em torno do bondinho. A queda foi de 30% no número de visitantes. Então, montamos novos roteiros para atrair e manter a atenção nos atrativos que o parque oferece. Além das muitas trilhas que levam a mirantes e a outros belos lugares como cachoeiras e à própria gruta, temos um roteiro cultural que remonta a história da serra e seus antepassados", revela Alex Lima, guia há 13 anos, que presta serviço ao parque, por meio de uma cooperativa com 22 outros profissionais.

Melhorias

A reforma e modernização do Bondinho de Ubajara é uma das principais obras do Programa de Desenvolvimento do Turismo (Prodetur) no Polo Ibiapaba, que tem investimento de R$ 9,8 milhões. Na prática, o bondinho está recebendo obras de renovação das cabines; recuperação da estrutura metálica da estação superior; modernização das estruturas e equipamentos eletrônicos e mecânicos; recuperação da coberta da estação; construção de banheiros; reforma da estrutura de apoio existente; além da urbanização com construção de mirante com rampas de acesso e escadaria.

A nova previsão de conclusão da obra é até o fim deste mês. Após o término dos trabalhos, o atrativo passará por um período de testes e avaliação de funcionamento, além de qualificação da equipe local de condução, segurança e manutenção. Esses testes devem durar aproximadamente 3 meses. Após esse período, o equipamento será entregue à população, segundo a Setur.

Apesar das opções de passeios pela mata, a descida de bondinho é o que marca a viagem. "Realmente, este é um local que não deixa a desejar a outros com esse mesmo tipo de passeio. Mas, realmente, o teleférico faz falta. Uma pena não poder fazer a descida até a gruta", diz o funcionário público Marcos Batista, que viajou de Mossoró a Ubajara.