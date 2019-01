Novo trecho do Anel Viário ligará entroncamento de Juazeiro e Crato

Iniciadas em abril, as obras da 3ª etapa do Anel Viário do Cariri estão avançando nos últimos meses com o início da pavimentação. A rodovia, que ligará o entroncamento de Juazeiro e Crato, pela CE-292 até a CE-060, em Barbalha, tem como objetivo melhorar o fluxo de veículos na região do Cariri, encurtar a distância para municípios, universidades e órgãos públicos.

Ao todo, são 6,74 km na construção de pista dupla nos dois sentidos que formará a Avenida do Contorno. O investimento neste trecho é de R$ 34.774.846,08, com recursos do Governo do Ceará e do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).

Atendendo uma área estratégica, a nova etapa do Anel Viário começa a partir do viaduto já existente na Avenida Padre Cícero, se estendendo até a Avenida Leão Sampaio, que dá acesso a Barbalha. A rodovia será ligada à Avenida Maria Letícia Pereira, que dá acesso às principais universidades da Região, como a Universidade Federal do Cariri (UFCA), o Instituto Federal do Ceará (IFCE) e a Unileão.