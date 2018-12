Novenário em louvor ao Senhor do Bonfim atrai multidão em Icó

Milhares de católicos festejam, em Icó, uma das mais antigas festas religiosas do Ceará: novenário em louvor ao Senhor do Bonfim (Jesus Crucificado). São 269 anos de fé e devoção. A celebração das novenas é campal, em frente ao santuário e é marcada por um clima de alegria e de participação entre os fiéis.

A festa religiosa, que começou no último dia 23, termina nesse dia 1º com a tradicional procissão que deve reunir mais de 20 mil devotos. A caminhada com a condução do andor do Senhor do Bonfim, ornamentado para a festa, segue por ruas do centro histórico. No Ceará, além de Icó, há festejos dedicados ao Senhor do Bonfim em Crateús, que é sede de Diocese, e em várias capelas.

Movidos pela fé, a cada noite os devotos cantam louvores, rezam, pagam promessas e renovam preces. "Participo da festa desde criança. Vinha com meus pais, a pé, lá do Sítio São João, distante seis quilômetros", contou a aposentada, Maria dos Santos Silva, 80 anos. "Tudo isso aqui é muito bonito, é a nossa fé".

A comerciante Aureluce Torres destaca que o novenário proporciona momento de confraternização entre os moradores. "É uma época do ano que atrai visitantes, encontro entre parentes, amigos que estão ausentes", pontuou. O estudante Marcos Custódio lembra que o novenário é uma tradição local. "Meus avós, meus pais sempre participaram e hoje venho seguindo esse costume", disse. "A nossa fé em Senhor do Bonfim é imensa".

A programação religiosa só termina no próximo dia 6, quando ocorre a recondução da imagem de madeira, oriunda de Portugal, ao altar-mor do Santuário do Senhor do Bonfim, no Largo do Théberge. "Entre os dias 1º e 6, a imagem fica exposta para visitação dos católicos", observou o pesquisador cultural Valdir Batista.

Muitos devotos são pagadores de promessa. "Alcancei a graça de ver minha filha formada no curso de Fisioterapia", disse a dona de casa, Marlene Oliveira. "Vou assistir a todas as novenas e caminhar na procissão descalça". Outros renovam suas preces. "Estou pedindo pela saúde do meu filho para ele parar de beber de uma vez por todas", disse a aposentada, Francisca Lima.

O frei carmelita Juraci Barbosa, reitor do santuário e pároco, destacou o clima de devoção ao Senhor do Bonfim. "É uma festa rica em tradição e de forte devoção a Jesus Cristo", pontuou. "Para mim, é um desafio enorme a primeira festa, mas conto com o apoio dos leigos e dos moradores".

Segundo os organizadores da festa religiosa, a cada noite, cerca de três mil devotos participam das novenas. "A festa, a cada ano, está mais participativa, cheia de fé e de esperança", disse a educadora Eleneuda Souza. O coordenador da Pastoral da Comunicação (Pascom), Gustavo Veras, enfatizou o clima de completa alegria entre os fiéis.

Durante a celebração do novenário, os devotos ocupam uma ampla área em frente ao santuário. Em dezembro de 2011, a Igreja de Senhor do Bonfim foi elevada à categoria de Santuário. Neste ano, foi reformada a partir de doação dos fiéis. Os participantes ocupam a calçada até o Teatro da Ribeira dos Icós.

Orações

A demonstração de fé começa cedo. Diariamente, às 4h30 da madrugada os fiéis fazem caminhada para os bairros, conduzindo réplica da imagem. À noite, celebram novena. Homens e mulheres, jovens e idosos cantam e rezam em louvor a Jesus Cristo Crucificado. A cada ano, a tradição é mantida.

A expectativa se volta para a procissão de Senhor do Bonfim, que será realizada no próximo dia 1º. É um acontecimento esperado a cada ano na região. Atrai devotos, pagadores de promessa do Ceará e de outros Estados. O andor com a imagem de Jesus Crucificado é cuidadosamente ornamentado para adoração dos católicos, que percorrem ruas do Centro Histórico.

A festa em louvor ao Senhor do Bonfim é uma das maiores e mais antigas celebrações religiosas do Ceará. Começou em 1749. A imagem do Senhor do Bonfim, esculpida em madeira, veio de Portugal para Salvador e depois seguiu em comboio de animais pelo sertão até a cidade de Icó.