Museu do Eclipse de Sobral passa por reforma

Cercado por tapadeiras e montanhas de areia e entulho, o Museu do Eclipse se esconde em meio às obras de reforma que darão uma nova cara ao prédio, criado em 1999 pela Prefeitura de Sobral, em comemoração ao eclipse solar total que ajudou a comprovar a Teoria da Relatividade, proposta pelo físico alemão, Albert Einstein. O fenômeno, ocorrido na manhã do dia 29 de maio de 1919, marcaria para sempre a maior cidade da região Norte do Estado, que comemora, em maio de 2019, os 100 anos da comprovação.

As festividades, iniciadas este ano com uma programação variada, fazem parte do Ano Municipal das Ciências. A entrega do prédio, esperada para o encerramento das comemorações, no próximo ano, marca o início de uma nova fase de visitações ao espaço considerado um símbolo de divulgação histórica e científica da Região Nordeste do Brasil.

Iniciada em agosto deste ano, em parceria com o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), a obra não vai alterar a estrutura arquitetônica do prédio, mas criar mecanismos que impeçam o acúmulo de água e possíveis infiltrações, fissuras e goteiras, o que vinha ocorrendo no teto e diversos outros pontos, ao longo dos últimos anos. "Nada vai mudar na estrutura, mas a reforma, em sua grande parte no entorno do prédio e no piso, vai garantir que velhos problemas com a água das chuvas possa acabar por comprometer as peças expostas no museu. O trabalho está bem avançado e, em breve, a cidade voltará a desfrutar desse espaço, tão importante para a cultura do nosso município", lembra Edmar Ferreira, encarregado da obra, orçada em R$ 962.544.

Associado ao Museu do Eclipse está o Observatório Astronômico Henrique Morize, homenagem do município a um dos responsáveis pela vinda dos cientistas a Sobral para a comprovação da Teoria de Einstein.

Quando em funcionamento, o Museu do Eclipse oferece ao público uma exposição permanente com painéis contendo mapas, jornais e fotos da cidade de Sobral, na época do eclipse, dos integrantes das comissões brasileira e estrangeiras que fizeram parte da importante observação, um telescópio utilizado pelos cientistas, além de fotografias de planetas, estrelas, galáxias, nebulosas e aglomerados feitas pela Nasa.

O visitante também tem acesso a simuladores do movimento dos corpos celestes e réplicas do sistema solar, que dão uma ideia do que sabemos sobre o universo. "O Museu do Eclipse vai ganhar um espaço mais interativo, assim como haverá uma repaginação da exposição com uma apresentação mais atualizada", explica Emerson Ferreira de Almeida, diretor técnico-científico do Museu.

Atendimento

Também utilizado como laboratório para estudantes e pesquisadores da região Norte do Ceará e de outros estados como Piauí e Maranhão, o espaço oferece ao visitante a oportunidade de entender a origem dos eclipses, visualizar os movimentos planetários e características dos astros existentes no Universo. "Com esse novo fôlego que o museu passa a ter, contaremos com a estrutura da internet para garantirmos, cada vez mais, o acesso das pessoas, com visitas planejadas. Por hora, nosso acervo se encontra acomodado no Planetário de Sobral, que também passou por reformas e já mantém sua agenda de visitação gratuita, com duas sessões noturnas de terça a sábado, além das visitas diurnas, agendadas na página da Secretaria de Educação de Sobral para aulas, que ocorrem na cúpula do planetário".