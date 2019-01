Mais notícias de Regional: Orós realiza a I Virada Cultural

A Escola Livre de Artes (ELA) de Orós promove, nesta sexta-feira (27), a I Virada Cultural a partir das 18 horas. A programação segue até as 18horas deste sábado (28) na zona rural e na cidade com espetáculos de teatro, dança, cinema, culinária e outras linguagens artísticas. O grande diferencial do evento será inclusão do esporte no evento.

Inscrições abertas

Acopiara realiza Festival de Teatro

Estão abertas as inscrições para o 26º Festival de Teatro de Acopiara (Fetac) até o próximo dia 23 de julho. O Fetac acontece entre os dias 18 e 25 de agosto, na cidade de Acopiara, na região Centro-Sul do Ceará. Serão selecionados oito grupos/artistas, cada um com uma proposta de espetáculo para os dias do evento.

Rotary de Iguatu

Empossado novo conselho diretor

Foi empossado o novo Conselho Diretor do Rotary Club de Iguatu. O engenheiro Marcos Ageu Medeiros assumiu a presidência do clube para o ano rotário 2018/2019. Além de Marcos Ageu, assumiu a diretoria, como 1º vice-presidente Orlando Silveira, 2º vice-presidente Alan Araújo, 1º secretário Georgy Xavier e 2º secretário Gincley Viana.

Sobral

Prefeitura intensifica ações contra o Aedes

A Prefeitura de Sobral, por meio da Secretaria da Saúde, intensificou, nesta semana, ações de combate aos focos do Aedes aegypti (mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya) e das muriçocas (Culex quinquefasciatus). O trabalho, realizado através de pulverizadores costais, é coordenado pela Unidade de Vigilância de Zoonoses.