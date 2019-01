Mais notícias de Regional: Exposição Agropecuária

A tradicional Exposição Agropecuária e Industrial do Ceará (Expoece) chega à sua 64ª edição em 2018, com programação para a toda a família, entre os dias 2 e 9 de setembro, no Parque de Exposições Governador César Cals, em Fortaleza.

Quiterianópolis

Estudantes vão conhecer navio

Os Alunos da EEIF Anízio Frota, na zona rural de Quiterianópolis, fizeram uma homenagem à Marinha do Brasil, em junho, pela Batalha Naval do Riachuelo. Por gratidão, foi organizada uma viagem deles com visita ao Navio-Patrulha Oceânico APA.

Morada Nova

Extração ilegal de areia no Rio Banabuiú

O MPCE ajuizou Ação Civil Pública com pedidos de obrigação de não fazer e indenização por danos materiais e morais coletivos contra pessoas físicas, empresas e o Estado do Ceará, pela extração ilegal de areia do leito do Rio Banabuiú.