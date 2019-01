Localidade de Boqueirão, em Sobral, está sem água

Sobral. Tão logo a quadra chuvosa saiu de cena no Ceará, no fim de maio, com um volume de precipitação próximo ao da média histórica, segundo a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), a paisagem no Norte do Estado já mudou de cor. Voltou a apresentar o cinza característico dos períodos de estiagem que desbota por completo os arbustos que formam a Caatinga, nas regiões de Semiárido.

Na localidade de Boqueirão, a cerca de 10Km de Sobral, a água já dá sinais de esgotamento para as cerca de 2 mil pessoas que, em sua maioria, sobrevivem da agricultura familiar e da criação de animais de pequeno porte.

Cisternas

Há cerca de um mês, as cisternas, antes cheias pela água das chuvas, secaram. "Hoje, água por aqui, só se for comprada", dizem os moradores. "Uma carrada custa, em média, R$ 250 somente para consumo humano e dura cerca de três meses para uma família de quatro pessoas, se fizer muita economia; mas a maioria não tem recurso para comprar", explica Ivan de Sousa, autônomo e um dos líderes comunitários do Boqueirão.

Ele complementa: "antes, contávamos com o atendimento do carro-pipa, mas, quando o inverno começou, o abastecimento foi paralisado. Agora, estamos nessa situação", explica o jovem que, assim como outros moradores, muitas vezes utiliza o pequeno riacho da localidade.

Abastecimento

Para o agricultor Francisco Simon de Souza, transportar água no lombo de jumentos, do riacho até em casa, voltou a fazer parte da rotina. A água do açude que dá nome à localidade não é tratada. "A situação está difícil. A minha cisterna está com menos de um palmo de água. E nem sempre a gente tem dinheiro para comprar. O pequeno açude, que ainda serve para saciar os animais", conta o jovem.

A Defesa Civil do Município, por meio de nota, disse que "as chuvas de 2018 garantiram o abastecimento regular de Sobral, tirando o Município da situação de emergência através da Operação Pipa. Por tanto, este abastecimento foi finalizado, voltando ao atendimento regular para os órgãos competentes (SAAE/ Cagece/ Sisar). A Defesa Civil informa, ainda, que permanece em alerta para atuar quando decretada nova situação emergencial", finaliza.

Atendimento

Segundo a assessoria de imprensa do Serviço Autônomo de água e Esgoto (SAAE) de Sobral, "não existe nenhum sistema de abastecimento do SAAE instalado na localidade do Boqueirão". Já, o Sistema Integrado de Saneamento Rural (Sisar), ONG que atua na manutenção e gestão compartilhada de água nas bacias cearenses informou que, desde 2014, não presta mais esse serviço na localidade, tendo a parceria sido finalizada pela própria Defesa Civil Municipal. A Cagece, por meio da assessoria, também afirmou que não atende a comunidade Boqueirão.