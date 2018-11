Jaula de ursos em Canindé é vistoriada por fiscais da Semace 

Ursos em Canindé Fotos: Alex Pimentel

Uma equipe de fiscais da Superintendência Estadual do Meio Ambiente (Semace) realizou, nesta terça-feira (20), uma vistoria na jaula do Zoológico de Canindé, no Sertão Central, onde se encontram os ursos Cátia e Dimas.

No final de setembro, o Instituto Luisa Mell, lançou uma campanha nas redes sociais para levar os animais ao Rancho dos Gnomos, uma associação de bem-estar de animais localizada em Cotia, interior de São Paulo.

O argumento da campanha é que os ursos são espécies de clima frio e o nordeste brasileiro é uma das regiões mais quente do país. Eles foram apreendidos em um circo pelo Ibama após acusações de maus-tratos quando chegaram ao zoológico.

As informações da vistoria sobre a infraestrutura e as instalações físicas da jaula serão reunidas em um laudo técnico que será elaborado pela Semace.

A ação fiscalizatória foi acompanhada por funcionários do Conselho Regional de Medicina Veterinária (CRMV), que examinou a saúde dos animais. Os dados de sanidade serão incorporados ao laudo da fiscalização.

De acordo com a gerente de Ação de Fiscalização da Semace, Ana Maria Maia, o zoológico tem 90 dias para solicitar a licença de operação junto à Semace. “Enviamos um ofício, no dia 8 deste mês, quando solicitamos a regularização do equipamento”, explicou a gerente. “No licenciamento, a Semace poderá fazer recomendações, que assegurem o cumprimento da legislação ambiental para o abrigo dos ursos, ou poderá aplicar sanções previstas em lei, se a falta de licença persistir”, completou.