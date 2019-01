Jaguaribe começa a receber água do Orós

Orós. Águas do açude Orós, o segundo maior reservatório do Ceará, que acumula apenas 7,6% de sua capacidade, começam a chegar aos açudes Croatá e Pedra Branca, no riacho Feiticeiro, para assegurar o abastecimento de comunidades rurais no Município de Jaguaribe, dentre elas, o distrito de Nova Floresta. A operação de liberação de 330l/s é coordenada pela Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos (Cogerh).

Os operários e técnicos da Cogerh já realizaram uma primeira liberação de água e, hoje (26), será feita uma segunda descarga entre os açudes Croatá e Pedra Branca. No passado, houve problemas porque no riacho Feiticeiro precisava ser feito um serviço de correção do leito, retirada de barreiras feitas pelo homem para melhor escoamento da água até o destino final.

Recentemente, a Cogerh enviou máquinas e operários para a correção do leito do riacho. "Já fizemos uma primeira descarga entre o Orós e o açude Croatá e deste para o Pedra Branca", explicou o gerente regional da Cogerh, em Iguatu, Anatarino Torres. "Nesta operação não ocorre desperdício e a água está chegando ao seu destino. O trabalho está bem-sucedido".

O açude Pedra Branca praticamente secou no início deste mês, trazendo dificuldades para manutenção do abastecimento da sede do distrito de Nova Floresta e de outras localidades rurais. "São milhares de famílias que necessitam do recurso hídrico e mais uma vez o Orós está cumprindo com o seu papel de assegurar o abastecimento dessas comunidades", observou Torres. Antes de chegar nos açudes, a água escorre pelo canal de transferência Orós - Feiticeiro.

O trabalho de retificação do leito do riacho e de canais entre os açudes Croatá e Pedra Branca facilitou o escoamento da água. "Em dezembro, deve ocorrer nova operação de liberação de água para reabastecer os dois reservatórios. A água do Orós é a única fonte para assegurar o abastecimento dos moradores da região", diz Anatarino Torres.