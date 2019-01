Ipu recebe Festival União da Ibiapaba

A Chapada da Ibiapaba recebe, de 20 a 25 de agosto, a 12º edição do Festival União da Ibiapaba (FUI), que ao longo de seus doze anos atravessa a região levando música, audiovisual e literatura e agora chega ao Município de Ipu.

Serão seis dias de imersão nas mais variadas linguagens com um foco especial na tradição literária do Município, que durante a semana do festival completa 178 anos de existência e as festividades se somam a programação do FUI. O Festival acontece em vários pontos da cidade. Para esta edição, o destaque serão as produções literárias com uma programação que transita entra capacitação de educadores, palestras e concursos.

A música local também tem lugar de destaque na programação com o II FuiFest, Festival de Música Autoral da Ibiapaba, que este ano conta com a participação de doze bandas da região. Saraus musicais e shows farão ainda a alegria do público.

Grupo Choro Feliz (Ipu), Igo Negão (Ipu), Transacionais, Pedro e Benício, Dona Leda, Renegados, Amado Batista e Toca do Vale sobem ao palco desta edição, montando no meio da praça principal de Ipu. Mostra de cinema, debates, palestras, feira de livro e artesanato compõem ainda a programação. De 23 a 25 de agosto, na praça principal, será realizada uma grande feira a céu aberto, que reunirá o melhor da literatura e do artesanato local.