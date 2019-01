Ipaumirim celebra centenário de devoção a São Sebastião neste domingo (20)

Celebrada há 100 anos no município de Ipaumirim, a romaria de São Sebastião deve atrair cerca de 20 mil devotos neste domingo (20) dia dedicado ao santo copadroeiro da Cidade. Os festejos religiosos devem reunir católicos cearenses e de estados vizinhos, como Paraíba e Rio Grande do Norte.

A força de quem crê no santo pode ser observada nas dezenas de pagadores de promessa, entre jovens e idosos, que sobem, alguns de joelhos ou com pedra na cabeça, os 204 degraus até o alto da Pedra de São Sebastião. A movimentação, que começa às 5h com a chegada dos fiéis, é aberta oficialmente às 6h com uma missa celebrada pelo cardeal dom Raymundo Damasceno Assis e se estende até a noite com apresentações artísticas. No fim da tarde, haverá ainda a tradicional procissão com o andor do santo pelas ruas da cidade.

"Aqui é um centro de romaria, crescente a cada ano, graças ao carisma de São Sebastião", explica o vigário de Ipaumirim, Pe. Sebastião Pedro do Nascimento.

Há três anos, os devotos celebravam o tríduo preparatório para o ano do centenário de louvor a São Sebastião. Nos últimos quatro meses, segundo o pároco padre Benedito Evaldo Alves, a programação preparatória foi intensificada. Uma imagem do santo foi fixada no alto da pedra, onde ocorre toda a programação de celebração de missas, tradicional romaria e queima de fogos.

Gratidão

A origem da romaria a São Sebastião em Ipaumirim, segundo a tradição oral, remonta a 1919. A moradora do Sítio Serrote, Maria Lúcia, devota do santo, fazia caminhada diária para a pedra e, como resultado de uma graça alcançada, colocou uma imagem no morro. O percurso de fé é repetido até hoje. No local, há uma pequena capela, onde os devotos acendem velas, fazem agradecimentos e renovam preces em orações.

Devoção cearense

No Ceará, São Sebastião é padroeiro das paróquias de Pedra Branca, Monsenhor Tabosa, Nova Olinda, Mangabeiras, Mulungu, Choró, Apuiarés e copadroeiro de Aquiraz e de Ipaumirim. O santo também é celebrado em centenas de capelas em distritos e vilas rurais do Interior, como a vila de pescadores de Lima Campos (Icó) e os distritos de Barro Alto e José de Alencar (Iguatu).