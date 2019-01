IFCE realiza feira agroecológica

Tauá. O Campus do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE) neste Município do Sertão dos Inhamuns promove, amanhã (5), a 1ª Feira Agroecológica, organizada em parceria com o Centro de Pesquisa e Assessoria (Esplar) e a Cáritas Diocesana de Crateús. Conforme os organizadores, o público terá a oportunidade de conhecer e comprar alimentos agroecológicos produzidos de forma sustentável. O espaço de comercialização será montado das 7h às 12h, na Rua Dondon Feitosa, 156, Centro.

A primeira feira dessa natureza promovida pelo IFCE Tauá contará com a participação de 30 agricultores de localidades rurais do Município, como Marrecas, Trici e Carrapateiras. Dentre os produtos oriundos do campo, estão ovos, queijo, frutas, legumes, hortaliças, doces caseiros, bolos e remédios naturais, além de produtos artesanais, como crochê e bordados ponto cruz.

Ainda de acordo com os professores do IFCE, Thiago Vieira e Willame Cavalcante, coordenadores da Feira Agroecológica, o objetivo é despertar o interesse do comércio e dos moradores de Tauá por esse tipo de produto, estimulando a economia local.

Para a população, é uma oportunidade de adquirir alimentos mais saudáveis. "Consumir um produto sem agrotóxico é uma vantagem imensa. Tem uma qualidade superior, até o sabor é diferente", afirma Thiago vieira. Ele recomenda que as pessoas levem sacolas reutilizáveis para que se evite o uso de sacolas plásticas e os impactos que causam ao meio ambiente.

Além da venda de produtos, o evento conta com programação cultural organizada pelo projeto do IFCE "Diálogo das artes e pelas artes". Estão previstos cortejo nos arredores da feira e apresentação teatral reunindo elementos da cultura popular nordestina, como o cordel. O público poderá conferir, ainda, um repertório de clássicos do forró com Sara do Acordeon, aluna do curso Técnico em Agropecuária. A Feira Agroecológica tem o apoio da Prefeitura, que cedeu o espaço e a estrutura.

Mais informações:

Feira Agroecológica do IFCE

Data: 5 de setembro - das 7h às 12h

Local: Rua Dondon Feitosa, 156

Telefone: (88) 3437-4249