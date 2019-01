Icapuí realiza oficina para discutir potencialidades

Icapuí. O Ceará tem diversas riquezas e potenciais que, se bem abordados, podem gerar desenvolvimento. Pensando nisso é que o Município de Icapuí, no Litoral Leste do Estado, realizou oficina de planejamento em parceria com o Sebrae, com o objetivo de desenvolver as diversas potencialidades que merecem ser divulgadas mundo afora. O momento teve o apoio da Agência de Desenvolvimento do Estado do Ceará (Adece).

As riquezas do Município enchem de orgulho os icapuienses e são motivos para atrair de turistas e investimentos. O desenvolvimento local foi tema de uma concorrida oficina de estudo e planejamento realizada pela Prefeitura local, através da Secretaria de Governo, em parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) na última quarta-feira (18), no auditório da Secretaria de Educação.

A atividade, que contou com o envolvimento de técnicos e equipes das diferentes secretarias municipais, é uma das etapas de construção do diagnóstico para o plano de investimento de Icapuí, que conta com o apoio da Adece.

"Icapuí quer investir, atrair investidores para o Município. Nessa oficina, nós vamos avaliar potencialidades. Nós temos sol o ano inteiro, um povo receptivo e acolhedor. A principal economia, a pesca, a cajucultura. Icapuí é abençoada", destacou a secretária de Governo, Rosário Rebouças.

Visibilidade

O prefeito Raimundo Lacerda Filho ressaltou a grande potencialidade turística, histórica e cultural e agradeceu a importante parceria com o Sebrae.

"Precisamos criar um ambiente de visibilidade, nós temos muitas belezas naturais. Vamos investir tanto na potencialidade, quanto para profissionalizar, dentro da sustentabilidade, o turismo da nossa cidade, desde a visibilidade à capacitação para o atendimento", acrescentou Lacerda Filho.

Com mais de 40 km de praia, o Município de Icapuí fica no extremo Litoral Leste do Ceará, já na divisa com Rio Grande do Norte, e tem como uma de seus principais destaques a vocação turística e a cultura local, formada por vilas de pescadores. A região é também muito rica em biodiversidade, abrigando espécies da fauna marinha ameaçadas de extinção.