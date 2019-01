Fim do sinal analógico em Juazeiro

Juazeiro do Norte / Sobral. A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) inicia, nesta terça-feira (28), o desligamento do sinal analógico de TV nestes dois municípios cearenses. Inicialmente, o desligamento do sinal analógico estava previsto para setembro de 2017, mas foi adiado porque as duas cidades não haviam alcançado o número mínimo de residências prontas para receber o sinal digital: 90%.

Com isso, o Grupo de Implantação do Processo de Redistribuição e Digitalização de Canais de TV e RTV (Gired) deu mais tempo para a população adquirir os conversores de sinal.

O Ibope Inteligência realizou pesquisa em Juazeiro do Norte e entorno, entre os dias 14 e 24 de agosto. A amostra contou com 1.008 entrevistas, 504 no entorno, totalizando 1.512. Ela apontou que 87% dos domicílios já contam com sinal digital. Já em Sobral e cidades daquela região, a pesquisa foi realizada entre os dias 15 e 24 de agosto. A amostra contou com 749 entrevistas, 504 no entorno, totalizando 1.092. O resultado mostrou que 84% dos domicílios já contam com sinal digital.

Na região do Cariri, a mudança também atinge as cidades vizinhas de Juazeiro do Norte: Crato, Barbalha, Caririaçu e Missão Velha. Enquanto na Zona Norte do Ceará, além de Sobral, a transição acontece em Forquilha, Massapê e Santana do Acaraú.

Kit gratuito

Os beneficiários dos programas sociais do Governo Federal têm direito ao recebimento, gratuito, de um kit com conversor, antena e controle remoto. Para isso, basta acessar o site da "Seja Digital" e realizar o agendamento da retirada do kit ou telefonar para o 147.

Até agora, na região do Cariri, já foram entregues mais de 93 mil kits de conversores digitais gratuitamente - 75% do total previsto -, para as famílias cadastradas. Na região Norte, mais de 47 mil beneficiários (74%) receberam os equipamentos. A distribuição continuará sendo feita.

Qualidade

A digitalização da TV aberta permitirá que as pessoas assistam aos seus programas com maior qualidade de som e imagem e traz vantagens como suporte à recepção móvel, multi programação e interatividade. Com o desligamento do sinal analógico, haverá a liberação da Subfaixa de 700 MHz, atualmente ocupada por canais de TV aberta em tecnologia analógica.

Essa radiofrequência será utilizada para ampliar a disponibilidade do serviço de telefonia e internet de quarta geração (4G LTE) no Brasil. Além disso, a expectativa é que recursos como Língua Brasileira de Sinais (Libras) e tecnologias como o EWBS (sistema capaz de identificar e gerar alertas de emergência por meio da TV digital) estejam disponíveis em breve.

Atividades

Desde o início do ano, uma série de atividades foram realizadas para expandir a divulgação do processo de digitalização do sinal de TV nestas duas regiões. Na última semana, o projeto "Fora de Rota", em Sobral, levou doações de kits digitais a instituições e abrigos do Município. Estes locais não possuem condições financeiras e não têm direito ao kit gratuito, pois não são beneficiários de programas sociais do governo. Com isso, foram contemplados o Abrigo Sagrado Coração de Jesus, a Casa de Apoio Madre Anna Rosa Gattorno, a Fazenda da Esperança, o Centro de Promoção Humana Padre Ibiapina (Ceprophi).

Em Juazeiro do Norte, a Seja Digital realizou, no último fim de semana, o "Feirão Digital", no Cariri Garden Shopping, com o objetivo de facilitar o alcance da população aos equipamentos que possibilitam o acesso ao digital. Lá, foi possível encontrar aparelhos de televisão digital e conversores a preços mais acessíveis. A população também pôde tirar dúvidas sobre o desligamento do sinal analógico de TV e realizar o agendamento para retirada do kit gratuito para as famílias que têm este direito.

Quem não perdeu tempo e garantiu o conversor digital para sua família foi o comerciante Jânio Soares, que mora no Crato. Além dele, sua mãe também foi beneficiada com o kit. "Como a gente mora no sítio, é comum assistir à televisão, principalmente jornais", conta. Já a dona de casa Francisca de Carvalho Teixeira teve que optar pela compra da televisão, mas se sente satisfeita com a qualidade de imagem e som gerada pelo sinal digital. "Antes a imagem não era tão nítida", admite.

A transição do sinal digital de TV nos agrupamentos de Juazeiro do Norte e Sobral, juntos, atingem mais de 800 mil habitantes. Com o acréscimo destas nove cidades, o Ceará passa a contar com 70% do seu território já adaptado a esta tecnologia, segundo o Fórum do Sistema Brasileiro de TV Digital Terrestre.

Fique por dentro

Como fazer para encontrar os canais?

O Fórum do Sistema Brasileiro de TV Digital Terrestre (SBTVD) desenvolveu normas que organizam os canais virtuais com a mesma numeração dos analógicos. Na prática, isso significa que os números dos canais permanecerão iguais, evitando confusão e proporcionando ao telespectador uma melhor experiência ao assistir à TV aberta.

Para continuar assistindo à programação digital pelo novo sinal disponível, também é necessário realizar a busca de canais em seu televisor ou conversor seguindo os passos listados abaixo.

Acesse o menu "opções" pelo controle remoto; em seguida, busque o item "busca de canais" ou "sintonizar canais". Aguarde a conclusão da Busca de Canais.

Ao concluir este processo, o televisor terá encontrado todos os canais digitais disponíveis em sua região e exibirá a programação com imagem e som de cinema.

Mais informações:

Retirada de kits gratuitos

Acesse: sejadigital.com.br/kit

Telefone: 147

Tenha em mãos o Número de identificação social (NIS)