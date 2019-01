Expocrato atrai público de 15 mil pessoas na abertura

Crato. "2018 é um divisor de águas". Assim foi definida a 67ª Exposição Centro Nordestina de Animais e Produtos Derivados, a Expocrato, pelo prefeito José Ailton Brasil, evento iniciado nesse sábado e que vai até o próximo dia 22, neste Município do Cariri cearense. No palco, os cantores Raimundo Fagner e Léo Magalhães foram os destaques dos dois primeiros dias, com público médio de 15 mil pessoas. Durante os nove dias, mais de 50 atrações se apresentarão.

O Parque de Exposição Pedro Felício Cavalcanti passou por uma grande reforma, não totalmente concluída. Alguns stands ainda estão sendo montados e mais animais devem chegar até esta quarta-feira.

Nesse primeiro fim de semana foi possível notar algumas melhorias como a reforma do equipamento, a fluidez no trânsito, organização e circulação dentro do Parque. Nesse domingo (15), milhares de pessoas visitaram a feira, lotando o Parque sem aquele aperto costumeiro. Foram investidos R$ 35 milhões numa área total de intervenção de 33.605,40 m². No espaço de shows, foi colocado piso intertravado e capacidade ampliada para mais de 30 mil pessoas.

A obra também incluiu novas edificações como a administração do parque, dormitório para os tratadores (144 camas), instalações sanitárias, nova arquibancada, edifício para entidades, centro de manejo, marquises polivalentes, restaurantes, museu, área para artesanato, engenho, e renovação dos pavilhões existentes. Toda a parte viária e de currais é nova. São 4.434,30 m² de reformas de construções existentes e um acréscimo de 11.137,50m² em novas edificações.

O presidente do Grupo Gestor, Luiz Gonzaga de Melo, acredita que houve uma melhora substancial em todo parque, mesmo com reforma ainda não concluído - isso deve acontecer até setembro. "Uma questão que era um problema crônico: mobilidade dentro do parque, principalmente nos primeiros dias. Você não vê mais. As avenidas são largas", destaca. No entanto, a capacidade de instalação de animais foi reduzida em cada pavilhão para a construção dos banheiros e alojamentos dos tratadores. "Nós temos um dos melhores parques agropecuários do Brasil. Então ele vem atender uma necessidade que a gente buscava a muito tempo".

Já Marcelo Rocha, diretor da Arte Produções, uma das empresas organizadoras do Festival Expocrato, elogiou a reforma que, segundo ele, facilitou a logística e montagem dos equipamentos. "Uma obra maravilhosa. A população vai sentir toda diferença. Muda toda a qualidade da festa", ressalta.

Famílias

No sábado, antes do show do cantor Fagner, um grande espetáculo pirotécnico, com tecnologia silenciadora, iluminou o céu da cidade, anunciando a abertura da festa. A MPB, o forró pé-de-serra, o forró eletrônico e o sertanejo foram os primeiros de uma variedade de gêneros musicais que pisarão no festival cratense. Segundo Marcelo Rocha, é importante que o evento contemple as várias tribos e idades e que as famílias também participem.

O cantor e músico juazeirense Fábio Carneirinho foi o primeiro de uma série de artistas regionais que se apresentará no Festival Expocrato. Para ele, foi importante a organização agregar os artistas locais para enaltecer e, também, divulgar para os visitantes. A festa continua nesta segunda-feira (16), tendo como destaque os cantores José Augusto e Fábio Jr. Subirão ao palco também Forró Real, Jordian do Acordeon e Flávio Leandro.