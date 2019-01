Empreendedorismo reúne famílias

Pelo terceiro ano consecutivo, o Sítio São Roque realizou a sua Festa da Colheita do Café, criada em homenagem a Gerardo, pela dedicação à atividade, além de ser uma forma de preservar essa cultura.

A programação começou com a Banda Municipal recepcionando os visitantes entoando músicas de Luiz Gonzaga, o Rei do Baião, seguida do lançamento oficial do Café Geraldo e do Clube do Café, na roda de conversa debaixo da jaqueira.

Árvores

O público pôde se acomodar até em esteiras, nas barracas e nas redes, à sombra das árvores.

Após o intervalo do almoço, crianças, adolescentes e adultos, acompanhados de colhedores experientes, participaram da colheita especial, na trilha do café. Foi a oportunidade para a maioria dos visitantes conhecerem um grão de café natural e entender como todo o processo é realizado, da colheita à torra. O fundamental era saber quais grãos colher, apenas os avermelhados, maduros, explicava a professora Mônica Maria.

Passeio

A dentista Dirlia Macambira considerou interessante o passeio com a filha Isabela, de seis anos e o sobrinho Gustavo, 8, de Fortaleza até o sítio. Além do clima agradável, era a oportunidade de fazer novas amizades e um dia de contato das crianças com a natureza.

Pela primeira vez, os meninos viram sementes reais de café. Puderam tocar os grãos, as plantas e sentir o aroma natural. Também aprenderam e conheceram a agrofloresta do sítio.

Respeito

"Mestres", os irmãos colhedores, José Alves de Lima, 63 anos, o Zé Alberto, Francisco da Silva Lima, 60, e Antônio Alves de Lima, 51, são tratados dessa forma pela Família Farias, em sinal de respeito e reconhecimento aos longos anos dedicados a cuidar do sítio e da sua tradicional cultura cafeeira. Maria dos Anjos, com 87 anos, ex-moradora do local, também é lembrada por todos pela luta de preservação do São Roque.

Sobre a Festa da Colheita do Café, é realizada sempre no mês de julho por estar relacionada ao fim da florada. Os grãos começam a estar no ponto da colheita, às vezes na primeira quinzena ou na segunda do mês.