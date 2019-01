CURTAS: Filas e prisão em Juazeiro do Norte

Saber

Demora. Além do calor, os eleitores de Juazeiro do Norte tiveram que enfrentar longas filas. Ainda assim, o clima foi de tranquilidade. Apenas uma ocorrência foi registrada durante a votação. Um homem, identificado como Cícero de Souza Santos, foi preso em flagrante por fazer boca de urna. Ele também estava portando arma de fogo, de uso permitido mas com numeração raspada, e foi levado para a sede da Polícia Federal do Município.

Reforço na segurança

Sobral. O Município recebeu reforço do Exército para o período das eleições. O Comando Militar do Nordeste enviou à cidade 185 homens, oriundos de Recife e Fortaleza. Cerca de 30 viaturas ajudaram a garantir a segurança do pleito. "Nós dividimos nossas tropas com quatro pelotões completos, principalmente na periferia de Sobral. Tudo transcorreu com tranquilidade", afirmou o tenente Coronel Sérgio Tolomelli.

Apenas uma urna apresentou defeito

Quixelô. O problema na urna foi registrado na 13ª zona eleitoral de Quixelô, na região Centro-Sul do Estado. A seção de número 166, que funcionou no Centro Cultural da cidade, teve uma urna substituída por técnicos do Tribunal Regional Eleitoral (TRE) sem causar maiores problemas para os eleitores. O defeito foi detectado logo cedo, quando os mesários tentaram ligar o equipamento.

Dados

Das seções de Iguatu atrasaram

No maior colégio eleitoral da região Centro-Sul, muitos eleitores tiveram que esperar até as 18h30 para conseguir votar. Houve muita reclamação. O juiz eleitoral Ramonilson Bezerra percorreu os locais de votação e avaliou que o problema decorreu por conta das seções agregadas, que aumentaram o número de eleitores.

Eleitores não puderam votar

Por não terem realizado o recadastramento biométrico a tempo, esses eleitores não participaram do pleito na cidade de Quixadá, localizada no Sertão Central, que apresentou uma abstenção de 6,86%. Foram utilizadas no processo eleitoral 203 urnas.

Equipamentos substituídos

Com 137.510 eleitores, em duas zonas eleitorais, o Município de Sobral não apresentou sérios problemas que atrapalhassem a votação. Segundo o juiz Eleitoral Francisco Anastácio Cavalcante Neto, houve apenas a substituição de seis equipamentos que ocorreu por problemas na bateria.

Fé. No Arco de Nossa Senhora de Fátima, em Sobral, eleitores lamentaram resultado das urnas que acabaram com o sonho de ver Ciro Gomes no 2º turno. O otimismo inicial deu espaço à tristeza



Paciência.Em duas seções instaladas no Escritório Regional da Ematerce, em Iguatu, os eleitores tiveram que enfrentar fila no sol



Nas ruas. Em Sobral, o vendedor de picolé não disfarçou sua preferência pelo candidato a presidente Ciro Gomes