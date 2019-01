CRD Cariri ultrapassa 100 atendimentos em Juazeiro

Juazeiro do Norte. Após pouco mais três meses de inauguração, o Centro de Referência sobre Drogas (CRD), no Cariri, o primeiro o Interior do Ceará, ultrapassou mais 100 atendimentos, tanto presenciais quanto nas atividades externas.

O equipamento, localizado no Centro Multifuncional, além de orientação, encaminha pacientes à rede assistencial e realiza orientações por telefone. O objetivo é oferecer apoio especializado sobre drogas à população de 19 municípios da região.

Com a chegada do CRD, as políticas públicas sobre uso de álcool e drogas serão integradas, promovendo ações de prevenção, acolhimento e encaminhamento de usuários e seus familiares para a rede assistencial, além de capacitar colaboradores e fomentar pesquisas.

Equipe multiprofissional

Entre os profissionais que atuam no equipamento, estão psicólogo, assistente social, enfermeiro, motorista, recepcionista e auxiliar de serviços gerais. Todos disponibilizados pela Prefeitura de Juazeiro do Norte.

Esta equipe é responsável por orientar familiares, sociedade, Organizações Governamentais (OGs) e Não Governamentais (ONGs) quanto aos procedimentos e informá-los sobre a rede de atenção aos usuários e dependentes químicos.

Também mantém banco de dados; conhece o perfil epidemiológico dos usuários de substâncias; acompanha a rede de serviços no território de sua abrangência; oferece informações sobre substâncias psicoativas; implementa parcerias com instituições de ensino superior para serviços de extensão acadêmica e capacitação; e mantém a rede de atenção integrada com qualidade no atendimento aos usuários de drogas e familiares.

No Município, já existe uma rede organizada, incluindo Centros de Atenção Psicossocial (Caps) Álcool e Drogas (AD), Caps III e Infantojuvenil, que recebe adolescentes de até 17 anos. Nela, tem disponível uma equipe multidisciplinar de enfermeiro, pedagogo, terapeuta ocupacional e assistente social. Além disso, os psiquiatras têm especialidade neste tipo de público. Nos três equipamentos, os pacientes são avaliados em doenças e no caso de uso abusivo de substâncias químicas.

Mais informações:

CRD Cariri

Local: Centro Multifuncional de Serviços do Cariri

Endereço: Rua Interventor Francisco Erivano Cruz, 120

Centro - Juazeiro do Norte - CE

Horário de atendimento: segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas

Telefones: (88) 2131.6536 / 0800.275.1475