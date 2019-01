Crato assina TAC para implantação

Crato. Na tarde de ontem, foi a vez deste Município no Cariri cearense assinar um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) para receber o projeto "Valores Humanos na Educação Infantil", na rede municipal de ensino. A assinatura ocorreu no gabinete do prefeito José Ailton Brasil, com representantes do Instituto Myra Eliane, que executa o projeto, e do Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE).

Na região do Cariri, os municípios de Missão Velha, Barbalha, Brejo Santo e Juazeiro do Norte já assinaram o TAC e estão em processo de implementação. "Com o Crato assinando, hoje, mostra que estamos nos consolidando no Cariri", exalta o presidente do Instituto Myra Eliane, Igor Queiroz Barroso.

Lançado em fevereiro de 2017, o projeto visa contribuir com a educação para as crianças e disseminar os valores humanos por meio de multiplicadores que serão capacitados. No Crato, estima-se que 25 técnicos de educação receberão o curso, alcançando 125 escolas.

Segundo o promotor de Justiça da 4ª Vara da Infância e Juventude do Crato, Davi Morais, o projeto "Valores Humanos na Educação Infantil" vem sendo debatido há algum tempo com a Secretaria Municipal de Educação, até chegar ao acordo para a sua implantação. Com o TAC, ele explica que os próximos passos são o prefeito enviar projeto de lei à Câmara, que permita a formação continuada e humanística dos educadores. Além disso, como perspectiva de universalização das creches, o Município deverá construir mais duas unidades até 2020.

A secretária de Educação do Crato, Tereza Mônica Viana, conta que a proposta foi analisada desde o ano passado e que foi necessária uma adaptação ao Plano Municipal de Educação. "Hoje, nós vemos a importância que é essa sensibilização. Trabalhar o ser humano em sua integridade, não só as crianças, mas a família, que dá suporte aos professores e gestores", acredita.

O prefeito José Ailton Brasil destaca que o Crato vem reforçando o ensino infantil com a construção de mais uma creche no bairro Vila Lobo, que atenderá 200 crianças, e outra no Conjunto Filemon Lima Verde, com 350 vagas. "A Prefeitura tem a obrigação de universalizar a creche. O Instituto entra como grande parceiro, oferecendo, junto com nossos professores, o desenvolvimento de uma educação mais humanizada e, principalmente, dando suporte à integração dos pais às escolas. O momento vem para construir uma nova dinâmica na sociedade do Crato", finaliza.

Instituto Myra Eliane

O Instituto Myra Eliane é uma entidade sem fins lucrativos que surgiu em 2016, em Fortaleza, com a inspiração de contribuir para a redução da evasão escolar e ajudar na educação das crianças. Com o papel de fomentar a construção de creches-escolas e disseminar valores humanos. Para isso, criou o projeto "Valores Humanos na Educação Infantil".