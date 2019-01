Confusão no último dia para regularizar carros-pipas

Cerca de 50 proprietários de carros-pipas compareceram na manhã de ontem, no 23° Batalhão de Caçadores (23° BC), no bairro Benfica, no último dia para concluir o credenciamento na Operação Carro-Pipa, serviço que atende demandas de municípios cearenses em situação de emergência. O atendimento foi marcado por atraso e tumulto.

A inscrição era destinada a pessoas físicas ou jurídicas para realizar serviço de coleta, transporte e distribuição de água tratada, para consumo humano, por meio dos caminhões. Após o credenciamento, haverá sorteio dos carros, seguido de uma vistoria dos veículos, que começam a atender em janeiro de 2019.

Tumulto

Para o credenciamento, muitos proprietários chegaram antes do último dia, tendo dormido nos arredores do 23° BC. Vones Lopes, que veio de Boa Viagem, frisou que, "em abril deste ano, descredenciaram todos os 60 carros de Pedra Branca. São somente quatro atualmente, outros sete estão sendo chamados. Quem sofre é a população".

O presidente do Sindicato dos Pipeiros do Estado do Ceará (Sinpece), Everardo Bezerra, lamentou pela organização. "Os trabalhadores vieram de todo o Estado, deixaram famílias, mal dormiram e ainda correram riscos".

Em agosto último, segundo o Ministério da Integração Nacional (MI), a Operação Carro-Pipa Federal atendia mais de 183 mil pessoas em áreas rurais de 35 municípios do Ceará. Ao todo, 340 carros-pipa executam as ações do programa no Estado do Ceará.

Água potável

No mês passado, no Ceará, 236.390 habitantes estavam sendo abastecidos com água potável somente nas áreas rurais de 41 municípios. Mais de 460 caminhões realizavam o atendimento.