Começa a restauração da casa de Antônio Conselheiro

Um valioso patrimônio da história nacional, a casa onde viveu o beato Antônio Vicente Mendes Maciel, o Antônio Conselheiro, principal personagem da batalha mais sangrenta do sertão da Bahia, a Guerra de Canudos, está sendo restaurada. As obras no prédio tombado como patrimônio histórico do Estado, situado no Centro de Quixeramobim, foram iniciadas há pouco mais de uma semana. Deverão estar concluídas dentro de 90 dias.

O projeto de restauro foi elaborado pelo Departamento de Arquitetura e Engenharia do Estado do Ceará (DAE). Como se trata de uma edificação incorporada oficialmente no acervo estadual, os serviços estão sendo fiscalizados pelo Conselho Estadual de Preservação do Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural (Coepa), informou a vice-presidente do Conselho, a arquiteta Márcia Sampaio.

De acordo com o arquiteto Alexandre Veras, da Secretaria de Cultura do Estado do Ceará (Secult), estão sendo adotados todos os cuidados para manutenção dos traços originas do casario, incluindo as esquadrias e a coberta. Complementando a obra, um anfiteatro está sendo construído nos fundos do terreno. Terá vista para o rio Quixeramobim. Uma rampa para o acesso de cadeirantes está no projeto, acrescentou o representante técnico da Secult.

Orçados em R$ 695 mil, os serviços, descritos como reforma e adaptação da casa de Antônio Conselheiro, estão sendo realizados pela Urbis Construtora, especializada em restauro de edificações históricas como a Casa de Saberes Cego Aderaldo, no município vizinho, Quixadá, recuperada pela empresa em 2016. O processo é praticamente o mesmo, explicou o encarregado da empreiteira, Raimundo Batista Lourenço.

O restauro da antiga moradia do Mártir de Canudos era aguardado desde 2012, ressaltou a chefe de Gabinete da Prefeitura de Quixeramobim, Guida Pimenta. Como o Município possui recursos escassos, precisa contar com o amparo dos governos do Estado e Federal. Sensível com a preocupação de historiadores da cidade, com a preservação de uma das suas maiores riquezas, juntamente com a Casa de Câmara e Cadeia, hoje Câmara Municipal, a Secult atendeu o apelo e disponibilizou os recursos.

Símbolos

Os dois imóveis estão localizados próximos a outros dois símbolos da história da cidade, a Igreja Matriz de Santo Antônio, atualmente sendo restaurada pela própria paróquia, e o Casarão de José Felício; Juntando-se ao Paço Municipal, outro casarão secular, formam um dos maiores sítios históricos do Ceará em área urbana. O Memorial, dedicado ao Conselheiro e a Igreja do Cemitério Municipal complementam esse conjunto.

O Instituto do Patrimônio Histórico, Cultural e Natural de Quixeramobim (Iphanaq), através do historiador Ailton Siqueira, destacou a luta da comunidade. "Documentos, um abaixo assinado e o coletivo cultural da cidade foram utilizados em prol da causa da preservação e da valorização da história do seu povo".