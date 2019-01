Ciclo de romarias franciscanas tem início no Estado do Ceará

Canindé. O movimento de romeiros com destino à Basílica de São Francisco das Chagas, à Casa de Milagres e à maior estátua franciscana do mundo deverá começar a se intensificar nos próximos dias, com o início do ciclo de romarias de Canindé, cidade do Sertão Central, localizada a 100 quilômetros de Fortaleza.

Como tem ocorrido ao longo dos anos, a celebração da Santa Missa do Perdão de Assis, seguida da divulgação da programação dos festejos dedicados ao Santo padroeiro, marcam o início dessa peregrinação à cidade onde está situado o maior santuário franciscano da América do Sul.

As romarias devem seguir até o início de fevereiro de 2019. Entretanto, o ponto alto da festa começa na madrugada de 24 de setembro, com a concentração de mais de 10 mil devotos, diante da Basílica de São Francisco das Chagas, para assistirem à abertura dos festejos em homenagem ao Santo Protetor dos Pobres e dos Animais.

Na programação, comandada pelo reitor do Santuário e Paróquia, frei Marconi Lins, o hasteamento das bandeiras do Brasil, de Canindé e do religioso franciscano, acompanhado de um show pirotécnico e da Banda do Ratinho, anunciam o início da trezena de homenagens ao Santo franciscano.

Lançamento oficial

Durante a Missa do Perdão de Assis, realizada no segundo dia de agosto, o frei Marconi Lins lançou oficialmente o cartaz e o esquema de divulgação da festa de São Francisco das Chagas deste ano. Será realizada de 24 de setembro a 4 de outubro, dia dedicado ao protetor santificado, se encerrando três dias antes das eleições no País, para presidente, senadores, deputados e governadores. O tema dos festejos será “Senhor fazei-me instrumento da vossa paz”. A expressão abre a famosa Oração de São Francisco, um hino para seus seguidores e sertanejos.

Esquema de segurança

Para a principal festa religiosa de Canindé, frei Marconi Lins informou já terem sido adotadas todas as providências de segurança para o recebimento dos romeiros nos 12 dias de novenas e festas. Reuniões já foram realizadas com o Governo Municipal e as forças de segurança, incluindo o Corpo de Bombeiros Militar do Ceará. O modelo de assistência aos visitantes será o mesmo utilizado no ano anterior, pela Prefeitura de Canindé. Guardas municipais, a Autarquia de Trânsito e as equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) estarão alertas.

A secretária do Desenvolvimento Econômico e Turismo do Município, Socorro Bastos, voltou a enfatizar a importância de a população acolher bem os romeiros. Além da hospitalidade, é importante assegurar também paz nos momentos de oração e tranquilidade nos festejos programados pelo Santuário e Paróquia. Os fiscais do Município de Canindé deverão orientar os comerciantes, principalmente de refeições, de lanches e de banheiros para asseios, a não abusarem nos preços.

Romaria de Codó

Quanto às romarias, uma das mais tradicionais é a de Codó, uma cidade do Maranhão distante 298 quilômetros da capital, São Luiz e 688 quilômetros de Canindé. No ano passado, mais de mil devotos percorreram esse caminho de fé.

O comboio, com mais de 20 ônibus foi até recepcionado pela prefeita Rozário Ximenes. Ela entregou uma réplica da estátua de São Francisco ao empresário Chiquinho do Codó, responsável pela caravana de fiéis. O prefeito de Codó, Francisco Nagibe, acompanhou os devotos e agradeceu ao Governo Municipal pela acolhida.

Moto Romaria

Outro número considerável de romeiros deverá chegar à cidade nas suas motocicletas. Eles formam o comboio, de aproximadamente 10 mil motociclistas, a participar da 32ª Moto Romaria Fortaleza – Canindé. A data ainda não foi definida, mas o deslocamento costuma ocorrer no dia da abertura dos festejos.

Outras peregrinações motorizadas, como as de Quixadá e de Choró, no Ceará, e de outros estados, como de Barras, no Piauí, também participam. Precisam apenas ter cuidado ao trafegarem pela BR-020, principal via de acesso a Canindé. Há vários trechos avariados naquela rodovia federal.

Três milhões de romeiros visitam Canindé a cada ano. A cidade tem um população estimada, em 2017, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), de 77.514 habitantes, 60% deles trabalham e sobrevivem de rendas provenientes dos comércios formais e informais nos festejos de São Francisco.

Para os franciscanos, a romaria move Canindé e sua economia. “Canindé não pode viver sem São Francisco e nem a fé de seu romeiro”, ressalta o frei Marconi Lins.

Corredor Religioso

Quando os visitantes chegarem, as obras de revitalização do Corredor Religioso de Canindé, também conhecido como “Corredor do Romeiro”, ainda estarão sendo realizadas. O prazo de conclusão é de 240 dias.

Os serviços foram iniciados no fim de junho passado. A área de intervenção é composta por quatro trechos. Apenas um deles deverá estar pronto até o dia do início da festa de São Francisco. É o trecho da Rua Gervásio Martins em Via Processional / Calçadão de Comércio, interligando a Praça da Basílica à Praça da Igreja das Dores.

O segundo requalifica o espaço do entorno da Praça da Igreja de Nossa Senhora das Dores – espaço que se articula com a Avenida Francisco Campos – Via Processional e Rua Gervásio Martins. O terceiro vai da Via Processional – Avenida Francisco Campos, desde a Rua Mozart Pinto até a Igreja do Cristo Redentor (Igreja do Monte). O último vai da abertura da “Via Iluminada” ao lado do Convento Franciscano para interligar a Avenida Francisco Campos e Rua Raimundo Costa Ribeiro com a Rua Professora Mercês, e desta com a Praça da Basílica.

As obras estão sendo realizadas pela Korp Empreendimentos e Construções. De acordo com o cronograma estabelecido, o prazo de execução é fevereiro de 2019. Os investimentos são da ordem de R$ 4,5 milhões. A contrapartida do Município é de aproximadamente R$ 500 mil.

A Ordem de Serviço foi assinada pelo governador do Ceará, Camilo Santana, no dia 5 de junho passado. Os serviços incluem a urbanização de vias e passeios, além da reforma da Praça Matriz da Cidade, onde está situada a Basílica, que recebe milhares de romeiros.