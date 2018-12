Central de Tratamento de Resíduos Sólidos do Ceará é concluída

Localizada na CE-183, nas proximidades da BR-222, a Central de Tratamento de Resíduos (CTR) já se encontra preparada para iniciar suas atividades no próximo ano. O equipamento faz parte do Consórcio de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos da Região Metropolitana de Sobral (CGIRS-RMS), formado pelos municípios de Alcântaras, Cariré, Coreaú, Forquilha, Frecheirinha, Graça, Groaíras, Massapê, Meruoca, Moraújo, Pacujá, Pires Ferreira, Reriutaba, Santana do Acaraú, Senador Sá e Varjota, sendo Sobral, a sede do Consórcio. A estrutura, construída pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria das Cidades, conta com um aterro sanitário, equipado com unidades de tratamento de resíduos da construção civil e da Saúde, além de um pátio para compostagem. Os municípios consorciados terão acesso a seis estações de transbordo de materiais, o que diminuirá o trajeto até o destino final.

Infraestrutura

Além das etapas de infraestrutura da Central e a criação de estações de transbordo, o Consórcio também prevê a instalação de centrais municipais de reciclagem. Outra parte do projeto atenderá a estudos de gestão, planos de gestão integrada, planos de coleta seletiva, bolsa-reciclagem, além da criação de um Condomínio Verde.

De acordo com Joselito Silveira, secretário executivo do Consórcio de Gestão Integrada, "aguardamos agora que a obra concluída seja passada pela construtora ao Governo do Estado e posteriormente ao Consórcio. Já foram iniciadas algumas licitações para a realização de atividades, sem ainda uma data certa para o começo das operações, subdivididas entre os 17 municípios consorciados", explica o coordenador sobre a estrutura, que manterá Estações de Transbordo de Resíduos em municípios da região.

Estações

Conforme o projeto, a ETR de Massapê atenderá também aos municípios de Meruoca, Senador Sá e Santana do Acaraú; a de Pacujá receberá também os resíduos de Graça, Reriutaba e Pires Ferreira; a ETR de Cariré receberá resíduos de Varjota e Groaíras; Forquilha receberá, além dos resíduos de sua sede, os resíduos dos distritos da zona leste de Sobral; ficando a ETR de Coreaú responsável por receber os resíduos dos municípios de Alcântaras, Moraújo e Frecheirinha. "Tudo isso representa uma grande mudança de postura no que diz respeito ao correto descarte dos resíduos. Há muito, Sobral já não coleta esse material de grandes geradores de lixo. Essas empresas tiveram de criar seu Plano de Gerenciamento de Resíduos para elas mesmas darem a destinação correta ao que é produzido. Os outros municípios da região também têm trabalhado nesse sentido, dividindo essa responsabilidade com as próprias empresas", reforça Silveira.

Catadores

Além da Central de Tratamento e das Estações de Transbordo, o projeto contempla a instalação de Centrais Municipais de Reciclagem para trabalhar com a parte seca dos resíduos gerados. O material será separado por catadores capacitados para exercer essas funções, atuando por meio de cooperativas, com a perspectiva de geração de emprego e renda. De acordo com a secretaria das Cidades, em todo o Estado, além da Capital, apenas a Região Metropolitana de Fortaleza está em conformidade com a Política Nacional do Resíduos Sólidos (PNRS), por conta da atuação de dois grandes aterros, mas, conforme destaca, "muito há de ser feito, a exemplo de Sobral".

Vale do Jaguaribe

Segundo Paulo Henrique Lustosa, secretário das Cidades, "na sequência do que está sendo feito em Sobral, já temos cerca de 45% das obras concluídas da Central de Tratamento de Limoeiro do Norte, no Vale do Jaguaribe, que reúne 11 municípios consorciados. A região terá seis Estações de Tratamento de Resíduos Sólidos", adiantou.