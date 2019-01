Calçadas do Centro de Iguatu estão tomadas por ambulantes

Caminhar pelo Centro da cidade de Iguatu, na região Centro-Sul, não é tarefa fácil. As calçadas estreitas estão ocupadas por vendedores ambulantes e mercadorias das lojas. Pedestres são obrigados a caminhar na rua e disputar espaço com motos, carros e bicicletas.

No calçadão da Galeria Gustavo Correia, o espaço para os pedestres fica dividido com dezenas de vendedores que ocupam bancos e o meio da via. A crise econômica aumentou o número de camelôs no centro comercial de Iguatu.

Em várias calçadas, as barracas estão instaladas com a venda de produtos diversos, confecções, eletrônicos para telefones celulares, DVDs piratas, acessórios e brinquedos.

Os camelôs querem continuar trabalhando no Centro mesmo que ocupem grande parte da passagem dos pedestres. Eles alegam que o local é o melhor espaço porque há maior fluxo de consumidores. "A gente não quer sair daqui porque o comércio já está fraco e é por aqui que passa o maior número de pessoas", disse a vendedora Isabel Ferreira. "A gente precisa trabalhar para sobreviver e criar nossas famílias".

A vendedora de produtos para telefones celulares Shirlei Amorim teme a retirada de todos com a proposta de reforma da Galeria Gustavo Correia. "Ninguém concorda de ir para um espaço distante que vá juntar todos os camelôs porque ninguém vai para lá fazer compra", comentou.

A Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Iguatu e o Sindicato dos Lojistas (Sindilojas) solicitaram desde fevereiro passado a regularização da presença dos vendedores ambulantes no Centro comercial.

Cadastro

O presidente do Sindicato dos Lojistas de Iguatu, Tadeu Rolim, afirmou aguardar uma decisão concreta da Prefeitura. "Soubemos que está sendo feito um cadastro de todos os vendedores e esperamos que ocorra uma organização do setor, mudança de local e que as calçadas fiquem livres para os consumidores transitarem".

A secretaria Executiva da Prefeitura de Iguatu esclareceu que está sendo realizado um cadastramento dos vendedores ambulantes, e que serão criados espaços limitados nas calçadas.

O órgão informou ainda que existe um projeto para construção de um centro que possa abrigar todos os camelôs da área.

A Prefeitura de Iguatu disse que o calçadão da Galeria Gustavo Correia será reformado em breve e os ambulantes serão remanejados do espaço para permitir melhor passagem dos consumidores.