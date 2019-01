Atendimento jurídico no Cariri

Pela primeira vez, o projeto Defensoria em Movimento acontece na do Cariri. Os municípios de Juazeiro de Norte, hoje (23) e amanhã (24), e Crato (dia 27) receberão as ações do programa que contemplam os atendimentos jurídicos, rodas de conversas com a comunidade e educação em direitos. A primeira parada do projeto será na terra do Padre Cícero. Pela manhã, a partir das 8 horas, serão iniciados os serviços gratuitos à população, em frente ao Polo de Convivência Social Dra. Rosiane Limaverde, no bairro Frei Damião.

Nesta terça-feira, ainda em Juazeiro, teremos audiência pública com os povos de terreiro, composto por membros e simpatizantes umbandistas e candomblecistas, além de pesquisadores sobre o tema. O diálogo acontece no mesmo local onde está instalado o Defensoria em Movimento na cidade, também a partir das 8 horas. A articulação parte da Ouvidoria da Defensoria, com a mobilização de diversos movimentos sociais da região.

Em Juazeiro do Norte, a defensora pública Nadinne Sales acredita que a ação permite uma aproximação de quem mais precisa. "Será de grande valia, afinal os moradores terão uma gama de serviços facilitados em um só ambiente. O bairro Frei Damião é carente de direitos e está distante de onde os órgãos oficiais estão. Com o caminhão, iremos ouvi-los onde eles estão", argumenta Nadinne.

Crato

Na sexta-feira (27), será a vez dos cratenses receberem este programa. Os moradores podem se dirigir à Praça da Sé, no Centro, das 8h às 13h. Para o defensor público Heitor Estrela, o município do Crato aguarda a Defensoria em Movimento com otimismo. "A expectativa é a melhor possível. Já desenvolvemos por aqui serviços semelhantes, mas sem a mesma estrutura de que o caminhão dispõe. Será a concretização de um pedido da população local, que deve buscar o atendimento", comemora.