Alunos têm acesso à tecnologia de ponta em laboratórios escolares

Instalado em agosto do ano passado na Escola de Tempo Integral Maria Dorilene Arruda Aragão, da rede municipal de ensino de Sobral, o LabLearn, um laboratório equipado para a realização de atividades dentro da proposta construcionista, que garante aos alunos que coloquem, de fato, a mão na massa, possibilitando desenvolver a criatividade e a habilidade com diversas ferramentas.

O método incentiva o aluno a refletir em cada etapa do projeto pretendido, com o objetivo de conseguir um resultado final satisfatório. E essa prática se estende à melhoria da capacidade de planejamento estratégico dos estudantes, os capacitando para o competitivo mercado de trabalho, principalmente no que se refere às novas tecnologias.

Experimentos

É no laboratório que Anna Emilly (14) tem contato com os princípios da engenharia, do design, robótica e computação, utilizando máquinas e equipamentos de última geração, como uma impressora 3D, além de uma cortadora a laser, kits de robótica, marcenaria, costura, eletrônica, entre outros. Mas o que chama mesmo a atenção da estudante é a impressora 3D, antes, vista por ela, apenas em filmes de agentes secretos. "Eu nunca imaginei que estaria perto dessa realidade, ainda mais estudando em escola da rede pública, como tenho feito desde criança. Me sinto muito mais preparada para o mercado de trabalho". Ela conta que os projetos foram feitos no computador e cada equipe desenvolveu pequenas peças como porta-chaves, porta-fios, caixas para guardar pequenos objetos, "tudo experimental", acrescenta.

Os primeiros objetos idealizados no laboratório têm seu desenho feito no computador, e esse modelo é inserido no software da impressora, com todas as dimensões definidas da imagem. A partir de então, inicia-se o processo de impressão, que varia conforme os tipos de impressoras 3D. "Como tudo ainda é muito recente, o único contato que eles tiveram com a impressora foi como aprender a utilizar o equipamento, acessando a plataforma online, criando o desenho e jogando no computador, para depois imprimir", explica César de Castro Brasileiro, professor responsável pelo laboratório. Após os alunos começarem a entender como tudo funciona, eles vão realmente utilizar a tecnologia para criar objetos de utilidade no cotidiano deles.

A Escola Padre Osvaldo Chaves, outra instituição de tempo integral de ensino público municipal, também foi beneficiada com um LabLearn. Os equipamentos foram adquiridos e entregues pela Fundação Lemann e fazem parte do projeto de desenvolvimento do novo currículo de Ciências do Município, que é alinhado à nova Base Nacional Comum Curricular (BNCC). A proposta é trazer as melhores práticas e experiências internacionais para o ensino de Ciências. Os laboratórios FabLearn foram criados pelo professor brasileiro Paulo Blikstein, da Universidade de Stanford. Sobral é o único município brasileiro a utilizar essa tecnologia.

"Compreendendo o grau de importância no ganho de aprendizagem que os alunos possam vir a ter com o laboratório, nós já pensamos em instalar essas estruturas em todas as escolas de Ensino Fundamental II, com recursos próprios. Já estamos em fase de aquisição desses laboratórios digitais", afirma Herbert Lima, secretário de Educação de Sobral. Segundo Camila Pereira, diretora de Educação da Fundação Lemann, os laboratórios de ciências fazem parte de uma parceria que pretende elevar o ensino de ciências de Sobral a outro patamar.

Isso começa no desenvolvimento de um novo ensino dessa disciplina, passando pela formação do professor, culminando com a construção dos laboratórios.

"No futuro, queremos expandir essa metodologia para todo o Brasil", adianta. A parceria com a Fundação Lemann em Sobral se dá, também, pelo "Programa Educar pra Valer", da Associação Bem Comum, organização cearense sem fins lucrativos, que propõe contribuição com 50 municípios brasileiros que queiram empreender mudanças educacionais e pedagógicas de suas escolas utilizando como base a expertise na educação sobralense.