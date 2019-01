Alternativa para alimentar o gado será apresentada

Fortaleza. A produção brasileira de leite e carne é baseada na utilização de pastagens. O capim-elefante é alternativa de baixo custo para a suplementação volumosa. A partir disso, pesquisadores da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) Gado de Leite, em Juiz de Fora (MG), desenvolveram a cultivar BRS Capiaçu, capim-elefante de alto rendimento para produção de silagem e picado do cocho, com elevado potencial de produção e bom valor nutritivo. Aprovado em 2015, a cultivar foi disponibilizada em 2016.

Pelas características já citadas e pela tolerância ao estresse hídrico, produtores do Ceará a introduziram em suas fazendas, a partir de março deste ano. Já são 32 propriedades no Estado produzindo. Para mostrar esse trabalho, a Associação dos Produtores de Leite do Estado do Ceará (Aprolece), em parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Ceará (Sebrae-CE) e Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar), promove, amanhã (25), a partir das 7h30, o 1º Dia de Campo do Projeto Pró-Leite - BRS Capiaçu - cultivar de capim-elefante, com palestra do engenheiro agrônomo da Embrapa Gado de Leite Paulino José Melo Andrade, na Fazenda Sossego, em Lages, Maranguape, de propriedade de Manoel Belarmino, que é membro da Aprolece.

Os sócios têm uma produção de leite diária em torno de 100.000 litros. A Associação é composta de grandes, médios e pequenos produtores, tem convênio com o Sebrae-CE e Senar-CE, com a prestação, aos associados, de serviços de assistência técnica e gerencial, por meio de um veterinário e um agrônomo.

A realização de palestras e dias de campo com parte teórica e prática, nas propriedades dos associados, é uma atividade crescente. Os sócios também vêm cultivando a palma forrageira como alternativa para a alimentação dos animais, segundo Manoel Belarmino. "Hoje, inclusive, já somos distribuidores de mudas", informa.

Mais informações:

1º Dia de Campo do Projeto Pró-Leite - BRS Capiaçu - cultivar de capim-elefante

Palestra do engenheiro agrônomo da Embrapa Gado de Leite Paulino José Melo Andrade

Data: 25 de agosto de 2018, 7h30, Fazenda Sossego - Lages - Maranguape