Águas do São Francisco devem chegar ao Ceará até março de 2019

Acompanhado do governador Camilo Santana e do presidente do Congresso Nacional, Eunício Oliveira, o ministro da Integração Nacional, Pádua Andrade, visitou as obras do Projeto de Integração do Rio São Francisco (PISF), na manhã de ontem (20), e confirmou a entrega do Eixo Norte no próximo dia 20 de dezembro. A terceira e última estação de bombeamento (EBI-3) será acionada para encher a barragem de Negreiros, em Sagueiro (PE). Em seguida, as águas do "Velho Chico" devem chegar ao Ceará até o primeiro trimestre de 2019.

A equipe técnica da Pasta acredita que atingirá o volume necessário em fevereiro. "Estamos no estágio de 97% (de avanço físico), faltando apenas alguns detalhes, mas o caminho das águas está pronto. Nos próximos dias, estaremos liberando a água para o Ceará" garantiu o ministro Pádua Andrade.

O governador Camilo Santana ressaltou que a estrutura do Cinturão das Águas estará pronta para receber o recurso hídrico do "Velho Chico". "É a maior obra do século. A maior obra hídrica do Brasil e não tenho dúvidas que vai mudar o perfil econômico do nosso Estado e da região Nordeste". A visita se estendeu até a barragem de Jati, no Ceará, onde as obras estão prontas, aguardando as águas do São Francisco. O recurso hídrico deve cruzar o Túnel Milagres, entre os municípios de Verdejante (PE) e Penaforte (CE).

Adiamentos

A chegada das águas no Ceará já teve quatro adiamentos. A última previsão era dezembro deste ano, mas o atraso se deu pela reparação do vazamento que aconteceu no dique da barragem de Negreiros, em Salgueiro (PE), detectado no último dia 16 de agosto. Na época, 35 famílias que vivem na Vila Produtiva Rural de Negreiros tiveram que ser retiradas de casa por segurança. Após três meses do incidente, a Pasta admitiu que isso prejudicou o cronograma da obra.

Segundo o Ministério da Integração, os trabalhos no dique Negreiros foram intensificados. Os reparos em curso incluem injeções de cimento e argamassa na estrutura, melhor solução encontrada partir de estudos feitos por um corpo técnico de engenheiros especialistas. A estrutura foi construída entre 2013 e 2015.

Com a conclusão dos reparos, a terceira estação de bombeamento (EBI-3) será novamente acionada. Segundo os técnicos do Ministério da Integração, em até três meses a barragem de Negreiros atingirá o volume necessário para seguir, por gravidade, até o território cearense. Atualmente, as águas do São Francisco avançam por 80 quilômetros dos canais do Eixo Norte, abastecendo Cabrobó e Terra Nova, em Pernambuco.