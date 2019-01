Satélite: Sesc Sonoridades

Em julho, o Sesc Sonoridades é realizado em Varjota. Durante os festejos do padroeiro da cidade, o Sesc, em parceria com a Secretaria de Cultura do Município, leva duas bandas de Sobral para o Centreventos, na Avenida Castelo Branco, para shows gratuitos. Hoje (19), às 22h, a banda Freud Explica promete "um passeio pela música popular" que vai fazer o público dançar o pagode dos anos 1990, o ritmo da lambada e o brega.

A III Edição da Festa da Colheita do Sítio São Roque, com palestras, apresentação do Atelier 1913, colheita e lançamento do Clube do Café e do café Gerardo Farias será no próximo sábado (21), em Mulungu.

Católicos celebram, até 26/7, a padroeira de Paramoti, Senhora Sant'Ana. Os fiéis se reúnem às noites, na Igreja Matriz, onde acontecem as novenas. Quem for à cidade deve ter atenção na CE-162, que está em obras.

A paróquia de Nossa Senhora Santana, em Varjota, também iniciou os festejos de sua padroeira no último dia 17. O evento segue até 26/7. São nove dias de novenas e uma movimentação que aquece a economia local. No dia 26, ocorre a procissão com a imagem da santa pelas ruas da cidade. A igreja é a única climatizada no Interior cearense.