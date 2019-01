Satélite: palhaços e culturas

Juazeiro do Norte recebe, entre 8 e 16 de setembro, o I Encontro de Palhaços e Culturas do Cariri. Idealizado pelas companhias Tem Sim Sinhô e Carroça de Mamulengos, o evento conta com apoio da Secretaria de Cultura do Município. O encontro será itinerante, com apresentações gratuitas em diversos espaços da Cidade. O evento também terá programação no Crato. Serão realizados encontros de culturas dentro das comunidades, nas sedes do Sesc, no Cariri Garden Shopping, Vila da Música, no Cangaço Bar e dentro da Romaria de Nossa Senhora das Dores. A organização tem uma perspectiva de público de 10 mil pessoas durante os oito dias de evento.

Bom

Concurso

Os candidatos aprovados no concurso público realizado pela Prefeitura de Quixadá, em 2016, comemoraram a homologação do processo, por determinação da 3ª Vara de Justiça de Comarca do Município, reconhecido por meio de Decreto pelo prefeito em exercício João Paulo Menezes Furtado.

Mau

Incêndios

O Corpo de Bombeiros e Brigadistas Prevfogo do Ibama alertam a população de cidades do Interior, principalmente de áreas onde a vegetação está muito seca, para não realizarem nenhum tipo de queimada. No mês de agosto, já provocaram muitos incêndios florestais, aumentando o risco para quem mora nessas áreas.



A prefeita de Potengi, Alezandra Gomes, e seu esposo, Luiz Rodrigues (Titico), ex-prefeito da Cidade, que no dia 4 comemorou 61 anos com muita festa.



O modelo Lucas de Saboya participou, em Fortaleza, de um ensaio fotográfico para a grife masculina Reboards, no Circo Marcos Frota; e do programa Show do Tony Nunes, na TV Diário, com a mãe, a empresária Marily de Sabóia, e o produtor de moda Frankley Tavares





O empresário Neto Almeida, natural de Lavras da Mangabeira e radicado em Fortaleza, presta assistência aos municípios onde sua empresa se faz presente.



O prefeito de Ararendá, Aristeu Eduardo, que administra a cidade pela segunda vez, admite que as dificuldades financeiras são bem diferentes do início de seu primeiro mandato.