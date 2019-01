Satélite: Nossa Senhora dos Milagres

A Paróquia de Nossa Senhora dos Milagres, padroeira do Município de Milagres, abrirá, no dia 6 de agosto, os festejos religiosos em homenagem à padroeira de mesmo nome. A programação de abertura acontecerá com o hasteamento da bandeira da Santa e celebração de missa solene. O evento prossegue até o próximo dia 15, quando acontecerá o encerramento das festividades religiosas com missa solene e a realização da tradicional procissão do andor com a imagem da Santa pelas principais ruas da cidade.

Luz Solidária

A Fundação Cultura Educacional Popular em Defesa do Meio Ambiente iniciou, em Pacajus, na última quinta-ferira (2) o projeto Rede de Agroecologia e Certificação Participativa no Quilombo. A iniciativa é apoiada por meio do programa de sustentabilidade Luz Solidária Enel.

Fiscalização

Crateús, Itaitinga, Jaguaruana, Carnaubal, Meruoca e Aquiraz. Os seis municípios cearenses passarão por fiscalização in loco, pelos auditores de controle externo do Tribunal de Contas do Estado do Ceará, em agosto. A informação foi noticiada pelo presidente da Corte, conselheiro Edilberto Pontes.

Bom

Aleitamento

Durante todo o mês de agosto, a Prefeitura de Cedro realizará diversas atividades para estimular a prática do aleitamento materno, palestras nas Unidades Básicas de Saúde (UBS), ensaios fotográficos, rodas de conversas, exposições e debates estão na programação. O foco é a participação efetiva no Agosto Dourado, mês que trata sobre a importância do tema em todo Brasil e que tem o apoio da gestão municipal em Cedro. A abertura oficial será nesta segunda-feira (6).

Mau

Descaso

Produtos como leite, arroz, feijão, macarrão, biscoitos de diversas marcas e sabores, além de temperos, conservas e carnes, destinados à cozinha das 63 escolas da rede municipal de ensino de Tianguá estavam com o prazo de validade vencido, conforme mostrou o Diário do Nordeste. Segundo a atual administração municipal, o descaso ocorreu na gestão passada. Da mesma forma, O estoque de medicamentos está fora do prazo de validade.

Aniversariou, no último mês de julho, o secretário de governo de Ocara, Almir Pereira Sousa, esposo da prefeita de Ocara, Amália Pereira. A data foi comemorada com a presença de amigos e familiares lá mesmo em Ocara.

Roberto Sávio Gomes da Silva, que voltou a administrar sua cidade após ser afastado pela Justiça, enfrenta grave crise financeira, com os débitos que encontrou ao retornar ao cargo, ao lado de Antônio Goes, prefeito de Pedra Branca.

Em recente evento realizado na cidade de Fortaleza, estiveram presentes o prefeito do município de Mombaça, Ecildo Filho, cujo trabalho em prol da comunidade vem sendo reconhecido pela população, e sua esposa, a primeira-dama Jaquelini Evangelista.

O prefeito de São João do Jaguaribe, Acácio Chaves, e o prefeito de Poranga, Carlisson Assunção, ambos reeleitos nas eleições municipais de 2016, trabalham com uma visão de futuro, cortando gastos para não passar por problemas financeiros num futuro próximo.