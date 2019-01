Satélite: festa em Canindé

A Paróquia de São Francisco das Chagas de Canindé comemora, nesta quinta-feira (2), a festa do Perdão de Assis. Este ano estão sendo comemorados os 802 anos da graça. Em meio às celebrações eucarísticas e confissões, ocorrerá o lançamento do cartaz e outros materiais de divulgação da Festa de São Francisco das Chagas 2018, que tem como tema "Senhor, fazei-me instrumento de vossa Paz''. A data marca também o início do ciclo das romarias, que se intensificam a partir deste mês e seguem até o dia 3 de fevereiro do próximo ano, quando a cidade presta homenagem aos romeiros.

O município de Araripe comemora, nesta quinta-feira (2), os seus 143 anos de fundação. O prefeito Dr. Giovane Guedes garantiu que na programação alusiva à data vai ter muita diversão para as famílias com grandes atrações musicais no Marco do Centenário, além de um show pirotécnico. A população, aliás, tem muito a comemorar. No que pese a crise econômica, Araripe tem uma administração profícua e exemplar.

O prefeito de Russas, Raimundo Weber, em seu quarto mandato, está preparando a cidade para a comemoração dos 217 anos de emancipação do Município que ocorre na próxima segunda-feira (6). Acontecerá um grande show tendo à frente o cantor Xandy Avião. A expectativa em Russas é de que na Praça do Estudante fique pequena para receber o público que se fará presente.

Amanda Lopes, prefeita do Município de Caridade que realiza uma grande administração, visitou nesta semana o terreno onde será edificada a Areninha da cidade, juntamente com os técnicos da empresa que executará a obra. Na próxima segunda-feira (6), Caridade comemora os seus 60 anos de emancipação política.