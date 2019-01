Satélite: êxodos chega a Sobral

A mostra Êxodos, de Sebastião Salgado, retrata a história de pessoas que, pressionadas por circunstâncias históricas, deixaram para trás sua terra. O fotógrafo percorreu 40 países por seis anos nesta jornada. A exposição, que conta com a curadoria de Lélia Deluiz Wanick Salgado, fica aberta de 24 de julho a 24 de setembro, de terça a sexta, das 9h às 12h e das 13h às 21h e sábado das 17h às 21h, na Casa da Cultura de Sobral.

Guaraciaba

A Comarca de Guaraciaba do Norte já beneficiou 14 internos da Cadeia Pública daquele Município com o projeto de remição pela leitura. A iniciativa, que consiste na redução de parte do tempo de execução da pena, foi criada por meio da Portaria nº 9/2017.

Crato

Nesta segunda-feira (23), a unidade do Sesc do Crato recebe inscrições gratuitas de novos integrantes do Trabalho Social com Idosos. Homens e mulheres acima de 50 anos com renda familiar de até três salários mínimos podem participar de bailes temáticos, dinâmicas e outros eventos.

Bom

Jovem Aprendiz

A Prefeitura de Sobral, por meio da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Econômico (STDE), abre, dias 23 e 24 de julho, as inscrições para o Projeto Primeiro Passo - Jovem Aprendiz, do Governo do Estado do Ceará. As vagas são direcionadas para jovens residentes em Sobral, com idade entre 18 e 22 anos, com ensino médio concluído em escolas da rede pública de ensino, que tenham interesse em estagiar nas empresas cadastradas no projeto. As inscrições serão feitas exclusivamente pela internet.

Mau

Queimadas

As queimadas, muito comuns no Nordeste a partir do encerramento dos períodos chuvosos, são um hábito que, infelizmente, persistem. Nesta semana, as cidades de Quixadá e Quixeramobim, no Sertão Central, tiveram os serviços de internet, TV a cabo e telefonia interrompidos em virtude das queimadas. A principal operadora do serviço de acesso à rede mundial de computadores na região, a Brisanet, teve sua conexão interrompida por aproximadamente seis horas.

Em Coreaú teve início o asfaltamento de ruas no distrito de Araquém, onde a Prefeitura já substituiu as lâmpadas por LED, que iluminam melhor e são mais duráveis e econômicas.

O engenheiro Elmo Aguiar, prefeito de Cariré e o vereador Márcio Brito, unidos pelo bem daquela cidade da Zona Norte do Estado do Ceará.

Salvador Neto, presidente do PSDB de Barroquinha, no Litoral Oeste; e o vereador de Aracoiaba, no Maciço de Baturité, Sidney Brasil são amigos e discutem um futuro melhor em suas cidades.

O XVI Congresso da Associação Cearense de Jornalistas do Interior (Aceji) premiou com o Troféu Destaque Imprensa 2018 Giovane Guedes Silvestre, prefeito de Araripe, na foto com o diretor regional da Aceji, Ferreira Jr.