Satélite: diálogos da Carnaúba

O projeto Diálogos da Carnaúba estará em Granja, no dia 10 de agosto. Realizado pela Associação Caatinga e patrocinado pelo Sindcarnaúba por meio do Projeto Carnaúba Sustentável, com apoio da Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec) e da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do Ceará (Faec), ele destaca conhecimentos e práticas de qualificação e melhoramento da cadeia produtiva da cera de carnaúba.



A prefeita de Varjota, Célia Rodrigues, está realizando grandes obras, como asfaltamento de ruas na sede do Município. Nessa terça-feira (24), em companhia de lideranças políticas, entre elas a ex- prefeita Rosa Paulino e Glerton Paulino, assinou a ordem de serviço para a construção do Centro de Convenções, no bairro Acampamento.

Ao centro, Antônio Almir Bié, prefeito de Itatira pela quarta vez, ladeado pelo prefeito de Jaguaretama, Glairton Cunha e Alex Melo, de Pacujá, ambos em primeiro mandato. Os três administram suas cidades com austeridade para que não tenham problemas de caixa, principalmente no que se refere a recursos hídricos, caso, no próximo ano, não tenhamos um bom inverno.

Após abrilhantar o evento Passarela da Moda, com produção de Franklei Tavares, os modelos Nierton Nogueira, Kayo Girão e Dionanthan Kipper foram convidados para um ensaio de um editorial de moda, no município de Apuiarés, sendo recepcionados pela vereadora e primeira-dama Cristina Aguiar.