Satélite: defensoria no Cariri

O projeto Defensoria em Movimento chegou ao Cariri cearense nesta semana para prestar atendimento jurídico gratuito à população da região. Nas últimas segunda-feira e terça-feira, os defensores atenderam no bairro Frei Damião - terceiro mais popular de Juazeiro do Norte. Nessa sexta-feira (27) foi a vez do Crato ser contemplado. O programa foi criado ano passado, pela Defensoria Pública Geral do Ceará.

Iguatu

Em agosto, Iguatu se transforma na capital do humor cearense. O Festival de Humor Cearense (FHC) acontece na Unidade Iguatu do Sesc, entre os dias 1º e 4. A mostra, idealizada pelo escritor Giovani de Oliveira, aconteceu pela primeira vez no ano de 2004, estando em sua 15ª edição.

Serra da Ibiapaba

Na última quarta-feira (25) foi entregue a restauração da rodovia CE-187, entre os municípios de Tianguá e Ubajara, na Serra da Ibiapaba. A obra no trecho, que tem 25,67 quilômetros de extensão, torna o acesso aos dois municípios, bem como a outros destinos turísticos próximos, mais seguro e confortável.

Bom

Sobral

A Prefeitura de Sobral, por meio da Secretaria dos Direitos Humanos, Habitação e Assistência Social (Sedhas), realizou a formação de escovista de cabelos para moradores do Residencial Padre José Linhares, no bairro Dom José. O curso foi realizado no período compreendido entre os dias 9 a 20 de julho, no Centro de Referência Assistência Social Dom José, com orientação do profissional Vevé Brasil, por meio de uma parceria com a Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Econômico (STDE).

Mau

Cadeia

Uma inspeção realizada, na última terça-feira (24), pela OAB e Ministério Público estadual, na Cadeia Pública de Sobral, constatou a lotação como principal problema. Com capacidade para atender 150 presos, a estrutura mantém, com precariedade, 272 pessoas, sendo 29 delas mulheres. Na sala tomada pelo mofo, sem banheiro ou janelas, as mulheres utilizam baldes para realizarem suas necessidades fisiológicas. O equipamento também apresenta problemas na rede elétrica.

O prefeito de Paraipaba, cidade do Litoral Oeste do Estado, Dimitri Batista, e o controlador do Município, Lucas Teixeira, trabalham unidos com objetivo de fazer uma gestão eficiente em todos os setores da administração.

O médico Nilson Diniz, prefeito de Cedro, e o prefeito de Várzea Alegre, José Hélder Máximo de Carvalho, amigos e gestores com larga experiência. Ambos já administraram suas cidades há alguns anos.

Alailson Saldanha, prefeito de Barreira pela primeira vez, fez ajustes na máquina administrativa do Município. O resultado da medida é que já começam a aparecer os primeiros frutos: a folha de pagamento de servidores e fornecedores está em dia.

Leandro Linhares, prefeito de Ibiapina, cidade onde seus pais Hélio e Gracinha Linhares já foram gestores. Na foto, ao lado do recém-empossado prefeito de Tianguá, Jaydson de Aguiar, que foi eleito depois da anulação do pleito que escolheu Luiz Meneses.