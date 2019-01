Satélite: carnabral divulga atrações

Axé, forró e pagode e swingueira. O Carnabral divulgou nesta semana as atrações da edição de 2018. De 15 a 17 de novembro, artistas nacionais se reúnem em Sobral, no Norte do Ceará, para comandar a maior micareta em cidade do Interior do Brasil. Cláudia Leitte, Bell Marques, Jonas Esticado, É O Tchan, Psirico, Cheiro de Amor, Rafa e Pipo Marques e Banda Patrulha são os grandes nomes da festa. Eles subirão em trios e prometem agitar os foliões na 22ª edição do Carnabral. Camarotes e camarotes vip são opções para curtir a folia

Foi realizado, no último domingo, o concurso Miss & Mister Aracoiaba 2018. Foram coroados Ferlanya Mary Mini Miss, Vitoria Ribeiro Miss, Sofia Guedes Miss Teen, Gabriel Sousa Mister Teen e Gabriel Amorim Mister Aracoiaba.

A Aspec Informática promoverá Ciclo de Palestras para auxiliar seus clientes na implantação do eSocial. O primeiro Estado será o Ceará, no dia 6 de setembro. Depois vai ao Maranhão, Pará e Rio Grande do Norte.

A jovem Melissa Custódio Paes de Andrade comemorou, no ultimo dia 11, seus 14 anos. Mel, como é tratada pelos amigos é natural de Catarina, onde seu pai, o médico Jefersson Paes de Andrade, foi prefeito e hoje seu tio, Thiago Paes de Andrade, também médico, é prefeito.

Tayssa Lemos e Ronin Campos se casam neste dia 25, às 15h30, na Igreja Matriz de Reriutaba, com recepção no Urubu Ecopark, no Sítio Correios. Ela é filha do ex-prefeito de Reriutaba, Osvaldo Honório Lemos e Teté Lemos; e irmã do atual prefeito, Osvaldo Neto.

Educação

A proposta do Instituto Myra Eliane de capacitar os profissionais da Educação com conteúdo complementar que enaltece os valores humanos chega ao Cariri, inicialmente por Juazeiro do Norte, entre os dias 28 e 31 de agosto. O presidente Igor Queiroz Barroso afirma que a meta é levar o projeto a todo o Estado.

Agricultura

O Instituto de Arte, Cultura, Lazer e Educação do Ceará (Iarte), com o patrocínio do Instituto Agropolos, realizará, neste sábado (25), das 8h às 13h, a 5ª e última etapa do Ciclo de Seminários "Cenários para o Fortalecimento da Agricultura Familiar", na Escola Profissionalizante, no município de Morada Nova.

Qualificação

O Sistema Fecomércio Sesc (Serviço Social do Comércio) Senac (Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial) inaugurou, nesta semana, no Município de Quixadá, no Sertão Central do Ceará, o Centro de Educação Profissional Armando Monteiro Nogueira, 17ª unidade de formação profissionalizante do Senac do Ceará. Em um ano, a unidade pretende capacitar até dois mil profissionais em diversas áreas, daquele e de outros municípios da região e também do Vale do Jaguaribe.

Operação Pipa

Moradores de diversas localidades rurais do Interior do Ceará reclamam da demora da Coordenação da Operação Carro-Pipa, da 10ª Região Militar do Exército Brasileiro, em incluir suas comunidades nas rotas de abastecimento emergencial de água do Ministério da Integração Nacional. As chuvas deste ano, embora tenham ficado na média histórica, não foram suficientes para garantir uma recarga suficiente nos reservatórios estratégicos do Estado.