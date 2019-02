Vereadores que votaram Plano Diretor ficam de fora de comissão

Em 2019, uma das principais missões da Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor) é revisar o Plano Diretor Participativo, em vigor desde 2009 e que precisa ser revisto a cada década. Para sete vereadores, esse debate não é novidade: eles estavam na Casa em 2008, quando o texto foi aprovado pelos vereadores. Entretanto, nenhum comporá a comissão especial encarregada de liderar o processo de revisão.

"Não sei por que ele fez isso", declarou Casimiro Neto (MDB), referindo-se ao presidente da Casa, Antonio Henrique (PDT), que anunciou os nomes na quinta-feira (9). O vereador, um dos remanescentes de 2008, diz que não acompanhou as discussões de formação da comissão por problemas de saúde, mas na próxima semana tentará conversar com o trabalhista para tentar compor o colegiado.

Carlos Mesquita (PROS), que presidiu a comissão especial que analisou a proposta enviada em 2009, afirma que o colegiado tinha muito a ganhar com a presença de um deles. "Sou uma memória, um arquivo do que aconteceu lá no passado", declarou o parlamentar. Ele, entretanto, diz que pretende participar das discussões de qualquer maneira. "Estarei lá à disposição, se precisarem".

Esse último ponto é endossado por Guilherme Sampaio (PT) - à época, líder da então prefeita e hoje deputada federal Luizianne Lins (PT). Para ele, não estar na comissão de maneira nenhuma é um impeditivo para uma atuação intensa nas discussões sobre a revisão. De acordo com o parlamentar, a legitimidade para discutir o Plano Diretor não é medida pela experiência pessoal com o assunto, mas pelo apoio popular. "Essa legitimidade é medida pela eleição dos vereadores de Fortaleza, quer tenham experiência ou não", diz. Para ele, a memória institucional sobre o Plano Diretor é uma característica positiva que cabe à Casa decidir se vai aproveitar ou não.

Experiência

Didi Mangueira (PDT), outro veterano de 2008, concorda. Para ele, o ideal seria que alguém com essa experiência acompanhasse as discussões no colegiado. "Caso acontecesse, com certeza haveria uma boa contribuição", opinou. Entretanto, ele diz confiar nos nomes escolhidos.

Ésio Feitosa (PPL), membro da Comissão atual e cotado para presidi-la, também não vê problema. "Discutiremos um Plano Diretor para os próximos dez anos, que será referenciado pelo Fortaleza 2040, e não pela realidade de 2008", declara, referindo-se à agenda apresentada pela Prefeitura em 2016 para pautar o desenvolvimento pelas décadas seguintes. Ele também diz que a memória daqueles debates está registrada nos anais da Casa e, se necessário, os vereadores veteranos podem ser acionados.

Julierme Sena (PROS), outro integrante do novo colegiado, declara que seria bom ter alguém com essa experiência para guiar o debate, mas não crê que isso será dificuldade. "Creio que no decorrer do projeto, os vereadores vão adquirir esse entendimento", considera. Procurado, Antonio Henrique não respondeu até o fechamento desta matéria.

Nova comissão

- Ésio Feitosa (PPL)*

- John Monteiro (PDT)

- Renan Colares (PDT)

- Portinho (PRTB)

- Julierme Sena (Pros)

- Michel Lins (PPS)

- Benigno Jr. (PSD)

* Provável presidente