Vereadores pedem título de cidadã fortalezense para Michelle Bolsonaro

A primeira-dama Michelle Bolsonaro tem o pai de Crateús, mas se depender de vereadores da Câmara Municipal de Fortaleza, ela poderá declarar que é cidadã fortalezense. Começou a tramitar nesta quarta-feira (13) proposta da vereadora Priscila Costa (PTRB), endossada por vários outros parlamentares, de dar o título de cidadã da Capital para a primeira-dama. A concessão do títulos de cidadania a pessoas ligadas à política, embora gere divergências na Casa, não é incomum.

A proposta, encaminhada à Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, conta, inclusive, com o apoio de quatro vereadores do PDT: Adail Júnior, Didi Mangueira, Mairton Félix e Renan Colares. Uma situação semelhante gerou problemas recentemente na Assembleia Legislativa.

No fim de 2018, com Jair Bolsonaro (PSL) já eleito presidente, o Legislativo estadual se viu obrigado a arquivar uma proposta do então deputado estadual Ely Aguiar (DC) para conceder título de cidadão cearense ao recém-eleito. O motivo foi uma determinação do comando nacional do PDT para que todos os dez pedetistas que subscreviam a matéria retirassem as assinaturas.

Didi Mangueira afirma que, agora, o caso é diferente. "Não é ao presidente (Jair Bolsonaro), ao político. Estou falando de uma primeira-dama, e que tem raízes, que tem uma família cearense", diz.

Acordo

Um dos 30 vereadores que assinaram o texto declara que há um "acordo de cavalheiros" para que homenagens como a concessão do título de cidadão fortalezense sejam concedidas de forma consensual. Isso não necessariamente representaria um endosso à figura homenageada. Ele mesmo considerou a homenagem prematura, já que "o Governo - e o período de primeira-dama - está apenas no início, e a senhora Bolsonaro ainda não mostrou a que veio".

O líder da bancada do PDT na Câmara, Iraguassú Filho, lavou as mãos. "Cada parlamentar tem a sua liberdade de atuação dentro de seu mandato", diz. Ele, entretanto, reafirmou que os pedetistas são opositores do Governo Bolsonaro. "Vamos reunir a bancada para ver como nos posicionaremos em relação a essa discussão", explica. Segundo ele, o comando estadual da sigla deve entrar no debate.

A autora da ideia, Priscila Costa, não compareceu à Câmara ontem. O Diário do Nordeste não conseguiu entrar em contato com a parlamentar por telefone. Entretanto, apoiadores da ideia defendem que Michelle Bolsonaro desenvolve um trabalho social que precisa ser reconhecido.

Histórico

"Desde a campanha, mostrou-se bastante sensível às causas sociais, principalmente das pessoas com deficiência visual, auditiva", justifica Paulo Martins (PRTB). Já Julierme Sena (PROS) tem a esperança de atrair a atenção da primeira-dama para a Capital. "Não tenho dúvida de que ela fará um grande trabalho voltado para esse segmento dos surdos e mudos", sustenta.

Em 2018, 29 nomes foram homenageados com títulos de cidadãos de Fortaleza. Entre eles, vários políticos, como o deputado federal Heitor Freire (PSL), o ex-presidenciável Guilherme Boulos (PSOL), o vereador Raimundo Filho (PRTB) e o ex-deputado estadual Ely Aguiar (DC).

Vereadores têm limite para homenagem

O título de cidadão fortalezense é uma das homenagens possíveis que os vereadores podem oferecer em nome da Câmara Municipal de Fortaleza. Ao longo do mandato, cada parlamentar pode conceder até dois títulos de cidadão.

Os pedidos precisam ser votados em plenário e devem ser acompanhados de uma pequena biografia do homenageado, provando que ele é digno da honraria.