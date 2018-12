Roberto Cláudio quer evitar problemas com presidente Bolsonaro

O prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio (PDT), disse que espera “não ter problemas” com a gestão do presidente eleito Jair Bolsonaro, fez um balanço positivo das ações implementadas em sua gestão e revelou ainda os planos para o ano que vem. O PDT, partido presidido por ele na capital cearense, anunciou que fará oposição “construtiva, sadia, para o bem do Brasil”, conforme reafirmou o chefe do Executivo Municipal durante entrevista que concedeu, nesta sexta-feira (28), ao Sistema Verdes Mares.

Na avaliação de Roberto Cláudio, não se pode fazer oposição do “quanto pior, melhor”, pois isso não trará benefício algum para o País. Ele ressaltou, porém, que algumas siglas devem atuar dessa forma, mas este não será o caso dos pedetistas.

“Espero que a gente não tenha problemas. Eu tenho dito que, a despeito do meu partido ter anunciado que fará uma oposição construtiva, sadia, para o bem do Brasil, até porque, infelizmente, há quem faça oposição do quanto pior, melhor, contra o País. Não é o nosso caso”.

O chefe do Executivo Municipal destacou ainda que, como dirigente partidário, ficará atento aos erros do novo presidente para apontar as falhas e distorções de direitos individuais, coletivos e constitucionais. “Que as políticas públicas sejam cobradas, apontadas. Este é o nosso papel”, salientou.

Como prefeito, ele disse que terá a função de apresentar boas ideias, bons projetos e torcer para que possa ter apoio do Governo Federal e viabilidade para possíveis financiamentos. Roberto Cláudio espera que, até fevereiro, o Senado aprove recursos da ordem de US$ 150 milhões para início das obras do projeto “Fortaleza Cidade Sustentável”, o primeiro realizado entre a capital cearense e o Banco Mundial.

As intervenções nos espaços públicos, após aprovação dos repasses financeiros, deverão ter início no segundo semestre do próximo ano, conforme alertou. O gestor tinha como objetivo começar as obras já no início de 2019, mas isso não foi possível devido a problemas que impediram a liberação dos recursos. O projeto de urbanização do Parque Rachel de Queiroz, por exemplo, deverá ser concluído somente em 2021, após o término da atual administração.

Obra interrompida

No balanço feito de sua gestão em 2018, o prefeito afirmou que o ano que se encerra teve perspectiva melhor do que o de 2017, com investimentos da ordem de 20% a mais do que aquilo que foi realizado no ano passado. “Estamos com muitas obras em andamento, nenhuma obra federal interrompida, em Fortaleza, e muitos projetos novos para serem iniciados. Um ano que termina melhor que no ano passado”, comemorou.

Os maiores investimentos da gestão, segundo o prefeito, se dão nas áreas da Saúde, Educação Infraestrutura e Mobilidade Urbana, nesta ordem. São esses os setores que mais receberão recursos do orçamento municipal em 2019. Para a Saúde, além dos leitos novos que serão entregues na segunda-feira (31), para o IJF II, ele pretende entregar ainda um novo centro cirúrgico e UTI. Também dará início à construção de um Hospital da Criança Municipal, com 104 leitos específicos para a pediatria, que será instalado ao lado do Hospital da Mulher. As obras estão marcadas para iniciarem até março.

Guarda

O prefeito Roberto Cláudio afirmou que irá convocar 480 novos agentes que estão no cadastro de reserva do último concurso público realizado para a Guarda Municipal. A convocação deve ser feita em até um ano e meio. Durante balanço do segundo ano do mandato, o gestor destacou ainda que tem expectativa de realizar seleção para a Secretaria de Finanças do Município, a Sefin, ainda em 2019.

No próximo ano também serão chamados os aprovados no concurso de Saúde Mental, inclusive, psicólogos. Já na segunda-feira (31), o prefeito, junto com o governador Camilo Santana, dará posse a 240 profissionais da área de Saúde que vão trabalhar no Instituto Doutor José Frota (IJF) II.

“Vamos chamar ao longo desse ano, o concurso da Saúde Mental. Vamos dar posse para 240 concursados para o IJF II, incluindo médicos. E vamos chamar também guardas municipais já concursados. A gente tem um cadastro de reserva de 480, todos eles serão chamados em um ano e meio”, afirmou.

O prefeito salientou, porém, que há expectativa para abertura de apenas um concurso público em 2019. “Temos ainda expectativa, porque ainda não tem definição de vaga e nem de salário, de concurso para a Sefin, na área financeira. Esses são os concursos para 2019”, concluiu.



O chefe do Executivo Municipal afirmou ainda que as obras de requalificação da Avenida Beira-Mar, que iniciaram há cerca de cinco meses, serão concluídas entre maio e junho de 2020. Já o projeto de construção da roda-gigante na Praia de Iracema deverá ter edital de convocação lançado até março do próximo ano.

Roberto Cláudio destacou também que a Prefeitura de Fortaleza vem pagando a folha do funcionalismo público municipal em dia, e, a partir de agora terá mais capacidade de atuar durante os próximos dois anos de sua gestão “com fôlego e sustentabilidade”.